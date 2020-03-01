【新冠肺炎】防疫一線日夜工作33天　廣西32歲醫生過勞猝死殉職

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在廣西賀州市八步區靈峰鎮，當地衛生院副院長鍾進杏在防疫一線日夜工作33日，於上周五（28日）勞累過度猝死在衛生院宿舍，因公殉職，年僅32歲。

鍾進杏年僅32歲。（南國早報）

據《南國早報》報道，2月27日， 鍾進杏和同事們研究討論下一步工作計劃，一直忙到晚上11時多，計劃次日出差到八步區南鄉鎮。但在次日（28日）上午， 鍾進杏仍未現身，同事打電話也沒人接聽。院長李雨訓到其宿舍，感覺情況不對破門而入時，發現鍾進杏躺在床上，毫無反應。

經檢查， 鍾進杏已無生命體徵，初步診斷是勞累過度猝死在宿舍。他年僅32歲，已婚並育有一名6歲的女兒。

遺下6歲女兒

據介紹，靈峰鎮位於廣東、廣西交界，是兩省交通繁忙的主幹道接入點。在疫情防控期間，當地設有兩個省際體溫檢測檢查站，防控任務很重。

從1月26日起， 鍾進杏主動放棄輪休，一直駐守在防控工作一線，與同事堅守發熱門診、下村入戶排查、跟蹤隨訪湖北返鄉人員檢測體溫、宣傳、消毒、調配物資、為堅守體溫監測點醫院一線醫護人員送關愛小餐、深入企業指導復工復產等工作。事發前一天，鍾進杏已經在防控一線日夜工作33日。

（南國早報）