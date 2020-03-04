【新冠肺炎】江蘇漢殺妻逃亡16年　行跡敗露全因出門「掃碼」失敗

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地多個城市在公共場所或社區屋苑實行「掃碼」（掃描QR code）出入制度。 近日在河南鄭州，民警在轄區某個屋苑門口防控時，發現一名中年男子想要出門購物，惟對方「掃碼」後卻不能填寫正確資料，於是對其產生懷疑。隨後警員將涉事男子帶回派出所，竟揭開其殺妻逃亡16年的真相。

內地多個城市在公共場所或社區屋苑實行「掃碼」出入制度。（網上圖片）

據內媒報道，事發在2月28日上午，涉事魯姓男子當時試圖離開群英社區，但他的舉止十分怪異，「掃碼」後填寫的資料也不正確，在場民警立刻意識到魯男有問題，隨即通過手機對其個人訊息核實，但始終無法查到相關資料。

隨後民警將魯男帶回警局詳細核查，發現對方來自江蘇省宿遷市。2004年3月，魯男因感情糾紛把前妻刺傷，前妻經搶救無效死亡。魯男殺妻後就開始長達16年的逃亡生涯。

因為無法查到魯男的相關資料，民警將對方帶到警局調查。（影片截圖）

及至今年1月22日，魯男從河南許昌騎電單車來到鄭州朋友家中。本想在朋友寓所暫住幾天，但他沒料到疫情大爆發後，各地嚴格管控進出人員，無處可逃的他躲藏了40多天，終日惶惶不安。

近日疫情態勢轉好，事發當日魯男第一次落樓，企圖再次開啟逃亡之路，沒曾想剛到屋苑門口就敗露行跡，短暫的第二次逃亡生涯亦就此終結。他目前已被移交當地警方處理。

（看看新聞）