【新冠肺炎】武漢考察遇居民「另類上訪」　孫春蘭要求深入調查

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）重災區湖北省武漢市，中央指導組組長、國務院副總理孫春蘭日前到當地多個屋苑，實地察看社區防控及群眾生活情況。 內地官媒在報道中特別提到，針對群眾「現場反映」的困難和問題，孫春蘭立即要求省市領導深入調查，切實解決問題。 據有官方背景的微信公眾號「陶然筆記」透露，上述的「現場反映」，就是指當時有居民從家中窗戶向正在考察的孫春蘭等人大喊「假的！假的！」，投訴屋苑物業管理人員，在中央指導組考察時，假裝讓義工送菜送肉給業主，但實際上工作並不到位。

孫春蘭日前到當地多個屋苑，實地察看社區防控及群眾生活情況。（影片截圖）

官媒的報道指，孫春蘭在周四（5日）上午率中央指導組到武漢青山區的「翠園社區」、江漢區的「西橋社區」，實地察看社區防控和群眾生活保障情況。報道稱，孫春蘭仔細詢問社區防控的具體措施，了解社區幹部、網格員、下沈幹部、誌願者等的工作情況。孫春蘭同時亦詳細了解生鮮蔬菜、嬰幼兒用品、慢性病藥品等供應情況，要求千方百計做好生活物資服務保障工作，盡可能豐富品種，優化配送方式，加強對殘疾人、孤寡老人等特殊困難群體的幫扶。

至於網上流傳片段則可見到，孫春蘭一行人在樓下經過的時間，樓上的居民不斷從家中的窗戶向外大喊「假的！假的！」，並隱約可聽到「形式主義」、「弄虛作假」等。

孫春蘭一行人在樓下經過的時間，樓上的居民不斷從家中的窗戶向外大喊「假的！假的！」。（影片截圖）

「陶然筆記」稱，片段的內容基本屬實，是故官媒的報道中就有「針對群眾現場反映的困難和問題，孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不回避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度」的表述。

官媒的報道續指，中央指導組當天下午召開專題會議，研究進一步做好群眾生活保障工作，強調要打通生活物資供應和社區服務的「最後一公里」，做好社區群眾的心理疏導工作，讓居民的居家生活更加安心。「陶然筆記」亦稱，武漢市如今已經派人對涉事屋苑的3000多戶居民逐一上門，入戶調查，了解具體訴求後著手解決。

中央指導組下午召開專題會議，研究進一步做好群眾生活保障工作。（影片截圖）

值得一提是，自2月11日起，武漢全市所有住宅屋苑都實行封閉式管理，只留下一個出入口，限制居民外出，禁止外來人員和車輛進入。此外，自2月18日起，武漢各區超市亦不再向個人銷售，只接受各屋苑團購。為了滿足居民日常所需，武漢各屋苑大都通過社區或者物業管理公司以團購的方式來購買蔬菜、肉類以及日用品等物資。街道、社區會定期收集匯總居民購物需求，再安排生活必需品統一採購。

（綜合報道）