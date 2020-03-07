【新冠肺炎】稱可生產瑞德西韋被證不實　內地多間上市藥企受處分

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，治療藥物的生產是外界熱烈關注的焦點之一，甚至是投資者目前的主要目標。 惟據內地傳媒報道，內地已有多間上市公司因新冠肺炎治療藥物的研發、生產等相關訊息披露不完整、不準確，結果遭到監管部門通報批評，甚至已有部分利益受損的投資者，正諮詢辦理索賠預先登記。

其中在江蘇蘇州工業園區的「博瑞醫藥」，其早前發公告聲稱成功開發「瑞德西韋」合成工藝和製劑技術，並已批量生產出瑞德西韋。公告一出，原本在市場上相對默默無聞的博瑞醫藥隨即連續兩日漲停，股價創新高。據了解，瑞德西韋是被世界衛生組織認為是目前對可能有效的抗病毒藥物，並正在中國展開臨床試驗。

惟經上海證券交易所查明，博瑞醫藥所聲稱的「批量生產」實為試驗性生產，同時博瑞醫藥並未取得藥監部門批准，也未取得專利權人授權，並不具備進行藥物商業化批量生產的應有資格。上交所指，博瑞醫藥的訊息披露不清晰、不準確，風險提示未能明確區分相關藥品試驗性生產與商業化生產，所披露的「批量生產」實際屬於藥物研發階段，而非已完成審批並開始正式生產銷售，違反有關規定。

博瑞醫藥聲稱可「批量生產」瑞德西韋，結果被上交所查明後證實是訊息披露不清晰、不準確。（每日經濟新聞）

最終博瑞醫藥被予以監管關注，接受傳媒訪問大談「批量生產」瑞德西韋成果的董事會秘書王征野亦被予以通報批評。

報道指，博瑞醫藥並非唯一披露瑞德西韋相關訊息不完整、不準確，結果被監管部門批評的醫藥企業，物產中大集團股份有限公司、海南海藥股份有限公司等都有類似的情況。報道引述律師指出，在新冠肺炎疫情衝擊的背景下，治療藥物的研發、生產等相關資訊，可能會對公司股票交易及投資者決策產生重大影響，故會成為國內外監管部門近期一大監管重點。

事實上，美國證券交易委員會（SEC）早在2月4日就專門發布投資者風險提示，提醒投資者註意疫情相關的投資欺詐，通常是介紹某公司產品或服務將被用來阻止疫情爆發。

（澎湃新聞）