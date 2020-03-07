【新冠肺炎】意大利專家越洋視像通訊求教　武漢專家傳授救治經驗

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，其中意大利是整個歐洲的重災區，確診病例數字有超過4000宗，並有197人死亡。 據內地傳媒報道，意大利一間醫院的專家周三（4日）晚上，緊急向位於湖北武漢的華中科技大學同濟醫院的專家求助，雙方舉行視像通訊，後者向前者傳授武漢救治經驗。

武漢的專家向意大利的專家傳授救治經驗。（長江日報）

報道指，同濟醫院光谷院區，同濟心內科主任汪道文教授、心內科周寧副教授及感染科韓梅芳教授，通過遠程視像，間向意大利米蘭的尼瓜爾達醫院（Niguarda Ca Granda Hospital）麻醉與重癥醫學科專家Enrico Ammirati等人，傳授武漢救治患者的經驗。尼瓜爾達醫院是意大利最大的國家綜合性醫院之一，同時米蘭最大最古老的醫院，目前已經騰出一幢大樓收治200多個新冠肺炎患者。

意大利已有197人死亡。（美聯社）

報道提到，意大利的專家的提問主要有「針對傳染病的專門的負壓病房不夠怎麼辦？」、「如何處理炎症風暴？」、「如何控制好傳染源？」、「醫護人員如何避免感染？」等，並在獲得答覆後稱「你們的經驗很有用，對我們來說太重要了！」

（長江日報）