【泉州欣佳酒店倒塌】12歲男童獲救：媽媽還在裏面，還活著

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。 截至今日（8日）下午4時，事件中遇難人數已增至10人，38人受傷送院治療，現場仍然有23人被困。 其中一名12歲男童，獲救時的第一句話，是「媽媽還在裏面，還活著」，望救援人員能把她一同救出。

12歲男童獲救。（網上圖片）

據中國消防消息，上午11時24分，消防員成功將一名12歲的男童救出，男童第一句話是「媽媽還在裏面，剛才在我旁邊，在腳下面，還活著」。

時至中午1時14分，消防消息指，男童的母親上半身已經出來，但部分身體還被困，消防救援人員給她餵水。1時26分，消防救援人員通過蛇眼生命探測儀進行探測，發現母親的媽媽的小腿部位被角鐵卡住了。因救援空間狹小，救援人員只能手動破拆救援。經過3小時，男童的母親成功獲救。

另據福建消防消息，今日上午8時13分，廈門市消防救援支隊救出一名被困男子，他的妻子和孩子還被壓在底下，救援正在進行。男子獲救時指著妻孩的方向，反覆向消防員強調他們的位置。下午2時，廈門市消防救援人員救出一名男孩，是該男子的兒子。

早前報道，應急管理部表示，福建省泉州市欣佳酒店「3⋅7」房屋坍塌事故現場共有71人被困（不含自救逃生的9人）。截至3月8日下午4時，已救出48人，其中10人死亡，另外38人送醫治療，目前仍有23人待現場搜救。