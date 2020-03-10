【新冠肺炎】「發哨人」反被指「造謠」源頭　李文亮同事望獲道歉

內地人民出版社主辦的《人物》期刊，最新一期的封面故事是《武漢醫生》，其中有一篇的採訪對象是一位名為艾芬的女醫生。 文章有提到被稱為「吹哨人」的李文亮醫生，其最初在微信朋友圈中轉發並用作警示的報告，「艾芬曾拿到過一份不明肺炎病人的病毒檢測報告，她用紅色圈出『SARS冠狀病毒』字樣」。艾芬將報告拍照並傳給同為醫生的同學，報告其後在網上廣泛流傳，有份轉發報告的人就有李文亮等八位被武漢警方訓誡的醫生。 文章指，艾芬當時被指是「造謠」的源頭，結果被醫院紀委約談，並且遭受「前所未有的、嚴厲的斥責」。時至今天，艾芬認為自己欠一個道歉，同時又不認為自已是「吹哨人」，應是「發哨子的人」。 值得一提是，上述文章在微博被全文公開後，隨即遭到大範圍封殺，曾經轉發的內地新聞媒體如今亦已將文章刪除。

《人物》最新一期的封面故事是《武漢醫生》。（網上圖片）

艾芬與李文亮醫生一樣，都是在武漢市中心醫院工作，前者是急診科主任，後者是眼科。文章指，艾芬最初是在去年12月16日接診到一名患者，「莫名其妙高燒，一直用藥都不好，體溫動都不動一下」，轉院並作檢查後發現是冠狀病毒作祟，「後來我們才知道那個病人是在華南海鮮做事的。」後來有同樣症狀的患者愈來愈多，以至有另一間醫院的同學亦向艾芬詢問，想了解「最近不要去華南啊，那裏蠻多人高燒」的傳聞到底是真是假。

文章稱，艾芬在去年12月30日看到寫有「SARS冠狀病毒」字眼的報告後，立刻就打電話上報醫院公共衛生科和院感科，同時亦拍照向同學轉發報告示警，並特別在「SARS冠狀病毒、綠膿假單胞菌、46種口腔／呼吸道定植菌」的部分劃上紅圈，「目的是提醒他注意、重視。我也把報告發在了科室醫生群裏面，提醒大家注意防範。」李文亮在微信群組中轉發的照片，正正就是艾芬所拍攝轉發的報告。

李文亮在微信上發布劃有紅色圓圈的報告，最初就是出自艾芬。（微博）

李文亮轉發艾芬的照片向同學示警。（微博）

艾芬指，結果當天晚上就接到醫院轉達武漢市衛健委的通知，要求不要隨意發布有關消息，避免引起群眾恐慌，並表明如果因為資訊洩漏引發恐慌會追責，其後醫院又再一次提醒不可外傳群組內的消息。及至1月1日晚上，醫院監察科科長通知艾芬翌日要見面，「之後的約談，我遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責。」同時，艾芬被嚴厲要求保密有關該該病的所有事，轉達領導的說話時亦要當面講或打電話，不能用微信、短訊。

文章提到，艾芬並非該八位被武漢警方訓誡的醫生之一，實際上她從沒有被訓誡，「後來有好朋友問我，你是不是吹哨人？我說我不是吹哨人，我是那個發哨子的人。」整個武漢市慘成新冠肺炎的重災區，艾芬在受訪時就坦言，「很多時候我都在想，如果他們當時不那樣訓斥我，心平氣和地問一下這件事情的來龍去脈，再請別的呼吸科專家一起溝通一下，也許局面會好一些，我至少可以在醫院內部多交流一下。如果是1月1號大家都這樣引起警惕，就不會有那麼多悲劇了。」

被稱為「吹哨人」的李文亮醫生早前不幸染上新型冠狀病毒肺炎後不治身亡。（南方都市報）

艾芬又指，武漢市中心醫院不斷有醫護人員染病、殉職，「代價這麼大，就是跟我們的醫務人員沒有訊息透明化有關。你看倒下的人，急診科和呼吸科的倒是沒有那麼重的，因為我們有防護意識，並且一生病就趕緊休息治療。重的都是外圍科室，李文亮是眼科的，江學慶是甲乳科的。」

身穿全套保護衣物的艾芬。（人物）

對於自己作為「發哨子的人」的遭遇，艾芬稱時至今天其實仍有幾個問題想問，「比如有沒有覺得那天批評我批評錯了？我希望能夠給我一個道歉。」艾芬稱，至今依然覺得，新型冠狀病毒肺炎疫情更加說明每個人還是要堅持獨立的思想，「因為要有人站出來說真話，必須要有人，這個世界必須要有不同的聲音是吧？」

（人物）