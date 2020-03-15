【新冠肺炎】廣西女17年前「沙士」時殺夫潛逃　新冠疫情期間落網

2003年「沙士」（SARS）疫情期間，廣西羅城一名37歲女子蘭某梅將丈夫成某殺害。時隔17年，新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，當地警方開展命案積案攻堅行動，並通過資料比對，發現蘭某梅在福建漳州平和縣的蹤迹，並將其逮捕歸案。

2003年1月，沙士疫情時期，蘭某梅與丈夫成某發生衝突後將其殺害，並將屍體埋在家中煤堆下，隨後攜8歲女兒潛逃。2個月後，有親戚到成某家走訪時才發現家中無人，並看到血漬，之後報警。同年3月20日，警方接報後多次採取抓捕行動，但因當時處於沙士疫情防控期，且報案時間距離案發時間較長，一直未能將蘭某梅抓獲。

17年後的新冠肺炎疫情期間，羅城警方發現蘭某梅在福建漳州平和縣的蹤迹，經與平和縣警方合作，獲悉平和縣安厚鎮大徑村村民黃某洲住處有一名無明確身份資料、操外地口音的非本地戶籍女子，化名韋某媛，經警員技術比對核實，該女子與羅城警方上網追緝的疑犯蘭某梅高度相似。3月10日，警員在黃某洲家中將涉嫌故意殺人的蘭某梅抓獲。

據了解，蘭某梅當年潛逃至該村，與村民黃某洲同居形成事實婚姻，但一直沒有領結婚證，兩人還誕下一名女孩。蘭某梅被抓獲後，當地村民對她殺夫潛逃一事感到難以置信，因為「她給人的印象都是挺老實、善良的」。據村民介紹，蘭某梅在大徑村與人為善，行事低調，她和黃某洲一樣，給村民的印象都是「挺老實的那一類，從沒和別人吵過架。」

網傳因受家暴殺夫 警方：一家之辭，仍需釐清

據村幹部介紹，黃某洲現年60多歲， 蘭某梅也已54歲，蘭某梅當年潛逃時所攜的8歲女兒則已25歲。

目前，福建省平和縣公安局已將蘭某梅移交廣西羅城警方。經初步審訊，蘭某梅對犯罪事實供認不諱，目前案件正在進一步偵辦中。

而對於網傳蘭某梅是因成某家暴才憤而殺夫潛逃，羅城警方表示，家暴只是蘭某梅的一家之辭，仍需進一步了解。待案情明瞭後，警方將再次發布相關資訊。

（紅星新聞）