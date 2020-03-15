【新冠肺炎】川男謊稱賣口罩　詐騙400餘萬網上博彩揮霍

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情期間，四川廣安男子蔣某豪通過微信發布售賣口罩虛假資訊，先後騙取同鄉李洪昆購買口罩款423.8萬餘元（人民幣．下同），受害人多達68人，包括向李及其下線購買口罩者。及後，蔣某豪已將贓款用於網上博彩揮霍。

其中一名受害者張梅表示，她在雲南麗江經營客棧，疫情發生後，她和身邊朋友四處尋找口罩貨源。2月6日，同在麗江經營客棧的和雪芬在微信上告訴張梅，自己家在越南承包了3間工廠生產口罩，並強調生產資格、貨源渠道合法性、海關入關等都沒有問題，還發送了相關證明。張梅出於對同行的信任，決定向和雪芬購買口罩。

張梅與和雪芬之間的轉帳記錄。（澎湃新聞）

和雪芬向張梅銷售的一次性口罩每片2.7元，1萬片起購。2月6日至2月15日，張梅夫婦向和雪芬轉賬37次，共計153.25萬元。張梅說，這些錢既包括夫妻二人的全部積蓄，亦包括兩人的借款及朋友請其幫忙購買口罩的款項。其中，幫朋友購買的口罩款超過一百萬元。

不過張梅卻未收到口罩，和雪芬給她發的速遞單號亦查無資料。2月中旬，有張梅的朋友等不及要求退款。和雪芬前後分12次退給張梅共計35.97萬元。2月18日後，張梅就再也沒收到過退款。2月20日，張梅向警方報案。

警方受理張梅報案。（澎湃新聞）

張梅稱，在她報警後，和雪芬告訴她，她還有個上線，名叫李洪昆。雲南麗江疫情指揮部則通報顯示，張梅報警同日，李洪昆也向麗江警方報案。通報稱，李洪昆是蔣家豪的通鄉，在不知情的情況下，先後替蔣家豪向68人收取423.8萬餘元口罩款。蔣家豪也在同日向警方投案。

目前，麗江古城警方已向檢方提請批捕蔣家豪，案件正在進一步偵辦中。3月14日晚，和雪芬接受傳媒採訪表示，其所掌握的資料已提供給警方，自己不願多說。張梅則表示，儘管自己也是受害者，但不會逃避責任，希望和雪芬也能主動承擔自己應當擔負的責任。

（澎湃新聞）