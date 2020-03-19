新冠肺炎｜網購病毒檢測試劑暗藏欺詐陷阱　內媒揭商家無牌銷售

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，近日有內媒發現，有商家在網購平台和微信朋友圈出售「新冠病毒檢測試劑」，惟經調查後揭發此類商家銷售的產品多數沒有經過藥監部門的註冊審批，或不具備醫療器械經營許可證，部分產品更疑似冒用生產許可證編號「移花接木」出售，有欺騙消費者之嫌。

《澎湃新聞》近日報道指出，以「新冠病毒檢測」為關鍵詞在淘寶、京東、拼多多等電商平台搜索，暫未發現銷售新冠病毒檢測試劑的情況。而在京東搜到的「核酸檢測」項目，是醫療機構的體檢「套餐」，購買者需到醫院取樣檢測，或由個別民營醫院提供上門服務。

不過，阿里巴巴旗下的二手交易平台「閑魚」上則出現了發現多個銷售「新冠病毒檢測試劑」的商家。其中一名閑魚商家「尚北花雪」出售的產品名為「達伯IgM/IgG抗體檢測試劑盒15分鐘出結果」。

該報記者隨後與這名商家聯繫，對方稱該檢測試劑8400元一盒，每盒50套，每套的價格為168元。當被問到授權證明的情況，這名商家自稱是江蘇達伯藥業有限公司的代理商，但無法出示授權委託的相關證明。

閒魚商家出售的這款病毒檢測試劑盒，醫療器械註冊證編號是空白，生產許可證編號則被「移花接木」。（澎湃新聞）

報道又指出，翻查國家藥品監督管理局網站，目前已通過審批的19種新冠病毒檢測試劑的註冊企業名單裡，並沒有「達伯藥業」。此外，該商家在平台展示的產品圖片，這款試劑盒側面標注的醫療器械註冊證編號為空白，生產許可證編號也不屬於「新型冠狀病毒檢測」類別，而是用於「酶類檢測的試劑」。

種種證據顯示，該商家的代理身份存疑，而且該產品沒有經過藥監部門的註冊審批，其生產許可證編號也是「移花接木」，有造假之嫌。

此外，用戶名為「tb873205118」的商家，近日上架了兩款檢測試劑盒，一款由「廣州瑞博奧生物科技有限公司」生產，名叫「新冠病毒（SARS-COV-2）IgM抗體檢測試劑盒（膠體金法）」，另一款稱為「泰熙海外版」，由「杭州泰熙生物技術有限公司」等三家單位聯合研製。兩款產品均標價「0.01元」。惟上述產品同樣未經藥監部門註冊審批，並在3月17日晚已從平台下架。

商家出售的「瑞博奧」新冠病毒檢測試劑盒。（澎湃新聞）

還有一位名為「queengzh007」的商家宣稱，他銷售的「新冠病毒檢測試劑盒」，廠家是「達瑞生物技術股份有限公司」，單個標價為58元，一盒550元。但在國家藥品監督管理局網站中，目前已獲審批的新冠病毒檢測試劑的註冊企業中，同樣沒有廣州市達瑞生物技術股份有限公司。

不過，該公司的大股東中山大學達安基因股份有限公司研發的「新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）」，在今年1月28日通過了註冊審批。但該產品是「核酸檢測試劑盒」，並非商家在網上出售的「IgM抗體檢測試劑盒」。達瑞生物也曾於今年2月發聲明闢謠稱，從未授權給任何個人和公司對「新型冠狀病毒（2019-nCOV）抗體檢測試劑盒」系列產品在網絡平台上進行銷售。

有內地律師認為，對消費者來說，如果購買的試劑盒質量有問題，不具備檢測病毒的作用，那商家可能構成欺詐，消費者可依法索賠；對於交易平台而言，一方面事前有資質把關的義務，另一方面，在交易過程中，如果發現商家不具備相關資質，或存在超範圍經營、誇大宣傳等違法違規行為，就應及時下架相關商品，停止網絡交易服務。

（澎湃新聞）