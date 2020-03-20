疫情後促旅遊業復蘇　江西率先4月起周休2.5天　部分景區門票半價

受新冠肺炎疫情影響，內地文化和旅遊業遭受重創。目前疫情形勢好轉。各地紛紛出台措施幫助旅遊業復蘇。江西宣佈率先試行「2.5 天假日制」，從4月起周休2.5天，持續進行到第2季的三個月內；部分景區星期五下午門票半價；並投放總額人民幣1000 萬元電子消費券，鼓勵領導幹部職工帶頭旅遊消費。

中國5A級景區江西萍鄉武功山遊客中心廣場，遊客在景區工作人員的引導下按1.5米的安全距離有序排隊，測量體溫後入園。（中新社）

3月19日，江西發布《關於打好「組合拳」提振旅游消費的通知》，力求將疫情對經濟發展的影響減少到最低，具體措施包括：

二季度試行周末2.5天彈性作息：各地各單位要結合實際，優化工作安排，今年二季度試行周末2.5天彈性作息，積極引導幹部職工周末外出休閒度假。彈性作息減少的工作時間，通過延長其他工作日時長調劑補回。

部分景區星期五下午門票半價：全省5A級、4A級旅遊景區和5A級鄉村旅遊點對星期五下午進入景區遊覽的遊客給予門票半價優惠。

投放1000萬元電子消費券；鼓勵廣大幹部職工帶頭旅遊消費；推出「優惠套餐」和「大禮包」等。

江西省文化和旅遊廳相關負責人稱，彈性作息的要求是鼓勵性和倡導性措施，鼓勵即意味著並非強制性要求，也不是全省一刀切，各地各單位在嚴格遵守相關法律和不影響正常生產活動的前提下，可根據自身實際情況自願執行，具體的調休方式也是各單位決定。

其他省份會否跟進？

內媒報道指出，「2.5天小長假」並非新規。早在2015年8月，國務院辦公廳便曾下發《關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見》，首次鼓勵「周五下午與周末結合」的2.5天休假模式。此後，多地開始探索試行每周2.5天小長假。

據不完全統計，目前已有遼寧、福建、河北、江西、貴州、浙江、廣東等10多個省份出台了鼓勵2.5天休假的意見，支持員工周五下午和雙休日都進行休息。

但意見歸意見，真正試行2.5天周末的省份並不多見，從2020年來看，江西為內地首例。

新冠肺炎疫情下，內地旅遊、餐飲、酒店等行業首當其衝，行業損失慘重。權威機構統計顯示，若以2018年全國旅遊業51278億元的總規模為參考，此次疫情對旅游業的影響或超萬億元，在此背景下，各地都在想方設法促進旅遊業復甦，因此不排除後續其他省份跟進試行周末2.5天作息制度。

不過有專家表示，在經濟下行壓力下，部分行業領域的企業推行彈性休假有一定壓力。要讓休假避免成「紙上福利」，一方面，要使企業經營者認識到，讓勞動者休假，不僅有利於勞動者，也有利於單位勞動生產率和勞動者素質的提升。另一方面，也要想辦法解決當前企業尤其是中小微企業面臨的實際困難。

疫情後為刺激旅遊業復甦，多地集體發消費券。3月13日，南京宣布向市民和困難群體發放超3億元消費券，涉及旅遊、餐飲等領域。3月2日，山東濟南市委、市政府印發相關文件，推出2000萬元文旅消費券，主要用於拉動文旅消費。浙江將推出總價達10億元的文旅消費券和1億元的文旅消費大紅包。此外多地市黨政「一把手」來到餐館、零售店等地消費，以提振消費信心。