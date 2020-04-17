【新冠肺炎】雲南各地重賞舉報跨境違法犯罪　紅河州最高獎20萬元

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，本土疫情漸見緩和的中國，近來亦不斷有境外輸入病例。 其中在與緬甸、老撾及越南接壤的雲南省，當地公安廳在周五（17日）對外通報，指多地的公安機關已結合本地實際情況，出臺推出打擊跨境違法犯罪獎勵辦法。 據了解，雲南各地是依據不同違法犯罪行為的情節、社會危害性、組織規模等，設定不同的獎勵標準，最低金額為100元（人民幣．下同），最高可達20萬元。

4月17日，雲南普洱邊境管理支隊對外通報稱破獲特大組織、運送他人偷越國（邊）境案，抓獲組織成員12人，查獲涉嫌偷越國（邊）境的違法犯罪疑犯49人。（澎湃新聞）

雲南公安廳指，此舉是要動員全社會力量共同參與邊境疫情防控及打擊跨境違法犯罪活動，堅決阻斷境外疫其情輸入。例如在西雙版納景洪市，只要直接抓獲並移交公安局機關非法入境人員或組織、運送他人偷越國（邊）境違法人員，以及直接抓獲並移交公安機關單位、個人私自接納、容留、藏匿非法入境人員，經查證屬實，每抓獲一人獎勵1000元。

紅河州公安局則針對特定案件，所提供獎勵金額是全省最高。具體而言，對準備、組織、運送、引帶涉恐、涉宗教極端人員偷越國（邊）境或轉移藏匿，包庇、窩藏、幫助涉恐、涉宗教極端人員等相關情況的舉報線索，根據情節可給予5000元至20萬元不等的獎勵。

雲南警方同時強調，會對舉報人的身份、工作單位、住址、聯繫方式等情況嚴格保密，任何單位及個人不得以暴力脅迫或其他手段對舉報人進行打擊報復，違者公安機關將依法予以嚴懲。

（澎湃新聞）