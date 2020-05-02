重慶網紅鯉魚雨夜遭4賊人偷走食用　市民落淚：心裡很難受

重慶大渡口公園的市民和遊客近日發現，魚池內一條名叫「莽子」的明星魚突然「失蹤」。 後來經警方調取公園監控片段發現，原來有4名賊人趁晚上到魚池偷魚，用漁網撈起「莽子」後帶走。警方稱，「莽子」已無法再回到公園池塘，又有媒體報道指，「莽子」已被吃了。 「莽子」已經陪伴市民多年，很多經常來喂牠的民眾因此非常難過。

在公園水池，「莽子」是一條網紅魚。有市民稱牠「通人性」，只要拿一袋魚食站在池邊大叫幾聲「莽子」，牠就會被吸引過來。（網上圖片）

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綜合內媒報道，「莽子」身長超過1米、重約20公斤，因為「通人性」深受市民及遊客喜愛，是大渡口公園的「明星魚」。監控片段顯示，4月23日晚上10時左右，有2男2女在大雨期間來到公園，在「莽子」所在的魚池里拉網捕魚。公園相關負責人隨後報警處理。

根據重慶警方周五（5月1日）通報，經調查後鎖定李某等四人為偷魚嫌疑人，並指四人後來迫於壓力向警方主動投案。李某等人表示，事發當晚四人在大渡口公園附近的餐館就餐飲酒後，臨時起意到公園池塘用漁網捕撈魚，當時不知道偷捕的是一條「明星魚」。四人目前被警方處於行政拘留。

警方還稱，「莽子」已無法再回到公園池塘。內媒《澎湃新聞》則報道稱，「莽子」已被吃了。在得悉此消息後，公園內一名喂了「莽子」十幾年的伯伯非常傷心，他在談及此事時更眼泛淚光，「莽子是我們大渡口的一張名片，相當有感情的，哪一天沒看到我們都覺得心欠欠（不安心慌）的，餵了十幾年了，我們感到心裏面很難受的。」

喂了「莽子」十幾年的伯伯非常傷心，眼泛淚光。（梨視頻）

網上也有很多網民關注「莽子」和聲討偷魚的人。有人指出，對於很多人來講，莽子是一條魚，但牠又不僅僅只是一條魚，「給了市民多年的陪伴，是小朋友的樂趣，更是大家的牽掛」。也有人認為，雖然大家都希望嚴懲偷魚的人，但是不能情緒化，「要通過法律程序，該怎麼處罰就怎麼處罰」。

偷魚人將會承擔怎樣的法律責任？有內地律師指出，要看鑒定機構對於「莽子」的估價。如果最後鑒定出來「莽子」的估價在2000元（人民幣．下同）以內，該盜竊行為可進行治安拘留和賠償的處罰；如果最後估價在2000元以上，則構成盜竊罪，根據具體估價接受刑法的處罰。

（綜合報道）