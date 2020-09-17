騰訊擬推「微信兒童版」　已申請「WECHAT FOR KIDS」等多個商標

內地傳媒報道，騰訊集團旗下的即時通訊軟件微信（WeChat）正在開發微信兒童版。資料也顯示，騰訊已在今年8月19日開始申請「微信兒童版」、「WEIXIN FOR KIDS」、「WECHAT FOR KIDS」等多個商標。

騰訊正在申請「微信兒童版」、「WEIXIN FOR KIDS」、「WECHAT FOR KIDS」等多個商標。（天眼查網站）

天眼查數據顯示，近日騰訊科技（深圳）有限公司新增多條商標信息，其中包括多條「微信兒童版」商標，商標狀態均顯示為「商標申請中」，涉及國際分類包括教育娛樂、科學儀器、網站服務等。知情者介紹，微信兒童版已進入內測階段。

據悉，內地不少學校的老師通過微信群布置作業，也在微信上跟家長、學生交流，再加上一些課堂作業，比如觀看網課視頻、英語聽力等，也需要通過微信完成，令微信在學生群體的使用頻率非常高。在新冠肺炎疫情影響下，全國學生在家上網課學習，也不可避免要使用手機提交作業和進行課堂互動等。

但在無人看管的情況下，可能會出現學生偷玩遊戲、充值打賞等問題。而微信功能繁多，小程序使得功能可以無限擴展，家長難以限制孩子通過微信玩遊戲。因此有家長希望「微信兒童版」能夠使用最簡單的功能即可，沒有小程序也沒有小遊戲。

家長難以限制孩子通過微信玩遊戲，因此希望微信兒童版能使用最簡單的功能即可。（資料圖片/視覺中國）

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