任職期滿將離任　香港駐武漢辦主任馮浩賢：武漢是我的第二個故鄉

香港駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢，由於三年任職期滿，即將離開武漢，未來將由郭偉勳出任香港駐漢辦主任。 馮浩賢在周二（29日）舉行的離任酒會上感嘆，「與武漢人民共同抗疫的日子，將成為我人生寶貴的經驗和回憶，武漢亦成為我的第二個故鄉。」

馮浩賢（左）離任後，將會由郭偉勳（右）接替出任香港駐武漢辦主任。（中新網）

據《中新社》報道，自2017年9月就任香港駐漢辦主任以來，馮浩賢一直致力於加強香港與中部省份的交流與聯系，搭建對話和合作的平台。香港駐漢辦三年來組織展展大量經貿文化交流活動，與湖北、湖南、山西、江西、河南等地建立良好的合作關係。

報道特別提到，內地今年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，武漢在1月23日宣布「封城」，馮浩賢其後就取消從武漢返港的機票，堅守武漢，帶領工作人員全天候為在湖北省幾千名香港人提供疫情防控救治諮詢服務。馮浩賢於5月底曾返港短暫休整10多天，其後又重新回到武漢工作崗位。

馮浩賢（右）在疫情嚴峻時間堅守武漢，帶領工作人員全天候為在湖北省幾千名香港人提供疫情防控救治諮詢服務。（中新社）

馮浩賢稱，在就任香港駐漢辦主任之前，他未曾有過派駐外地的經驗，但隨著工作的逐漸深入，對武漢的印像和感情也愈來愈深刻，尤其是抗疫期間，「與武漢人民共同抗疫的日子，將成為我人生寶貴的經驗和回憶，武漢亦成為我的第二個故鄉。」

（中新社）