大數據｜國慶長假期人均消費達1809元　遊客接待量廣東省居首位

一連八天的內地國慶中秋長假期已經結束，全國共接待多達6.37億人次國內遊客，實現國內旅遊收入4665.6億元（人民幣．下同），同比恢復分別是79%及69.9%。 中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）公布統計數據，廣東、四川、湖南是遊客接待量最多的地方。 另一方面，內地旅遊平台「去哪兒」亦公布數據，指與去年國慶長假期相比，遊客平均出游多了0.6天，達4.82天，相當於每人國慶出游入住5晚酒店。此外，人均消費同比亦增加近200元，達1809元。

2020年10月5日，廣東珠海有一批遊客在珠海長隆度假區游玩。（視覺中國）

遊客接待量最多的省市頭十位，依次為廣東、四川、湖南、山東、河南、廣西、江蘇、河北、安徽、湖北。

數據顯示，頭十位遊客接待量較大的省市中，東部沿海地區僅佔三席，北京、上海、天津等直轄市更是排名在20名以外。相反，內蒙古、甘肅、吉林、黑龍江、新疆等開闊地區，遊客接待量排名都較以往假期明顯前移。相比勞動節和端午節假期，哈爾濱、西安、武漢、蘭州、西寧、長沙、海口、瀋陽、重慶和大連等城市的旅遊市場，復甦幅度亦有所領先。

研究院院長戴斌介紹，根據專項調查，國慶中秋長假期遊客的平均出遊半徑為213公里，在目的地的平均遊憩半徑為14.2公里。出遊半徑較勞動節及端午節假期增長56%以上。

，北京、上海、天津等地的遊客接待量排名跌出20名以外。（視覺中國）

調查亦發現，有35.8%的遊客選擇「國內疫情形勢好轉，國內中長線旅遊變為省內遊或近程遊」，跨省遊的比例僅有29.1%，出行距離300公里以內佔比亦達83.5%。此外，不少遊客會在假期中段返程後二次短途出遊和有多次本地遊。

另一方面，「去哪兒」發現，由於疫情導致跨境出行受限，出境遊逐年增長的趨勢戛然而止。往年選擇境外長線遊的游客，今年將目光鎖定國內，加上平均停留時間增長，自駕遊、深度遊、小眾遊等出遊新形式相當受歡迎。

「去哪兒」綜合機票、酒店、門票、玩樂等多項預訂數據，發現四川、青海、甘肅、雲南、貴州、內蒙古為主的西部地區，熱度與去年相比表現更好。特別是四川阿壩州、青海海西，兩地的各項旅游產品銷量同比增加一倍以上，是今年的大熱門。

分析旅客年齡亦發現，最有消費實力的90後已經成為絕對主力。與此同時，由於受到疫情的影響，舉家出遊同比去年有明顯增長，以家庭為單位的旅遊消費同比去年增長近5成。

（綜合報道）