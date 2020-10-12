武漢母親疑因搭錯地鐵遭女狠踢數腳　網民因一個理由不予同情？

內地網絡近日傳出一段影片，顯示在武漢金銀潭地鐵站內，一個短髮女子對一名帶著多件行李的長髮女子連踢數腳，而長髮女子並沒有還手。網民爆料指，長髮女子是短髮女子的母親，事緣這名母親錯上了一輛已不載客的列車，而遭女兒粗暴對待。 事件引發網民熱議，不過大多數網民並沒有對這名母親表達同情，反而直指問題出在她對女兒失敗的家庭教育。

根據爆料者描述，這名母親當時推着兩個行李箱，還背了一個大背囊，急急忙忙地上了地鐵車廂，但她可能沒注意那班車已經抵達終點不再載客。隨後，跟在她後面完全沒有攜帶任何行李的女兒就特別氣憤，對著母親的腰部、臀部以及行李箱狠踢數腳，及後她還滿臉憤恨地在車站內踱步，母親則任由她當眾欺辱，完全沒有還手的意圖。

事件在網上引發熱議，但網民卻紛紛對這名母親表達不予同情，認為是太過溺愛女兒，沒有進行良好的家教，才讓女兒對她如此不尊重：

「當媽的願意也任意給孩子踹？這已經越界了，不能溺愛啊，該出手時就出手」 「現在不管教，將來指不定殺人放火都幹的出來，那就該吃子彈啦」 「都散了吧，子不孝父之過」 「父母是孩子的第一個老師。雖然氣憤，但可能更多是父母的失職。」

（綜合報道）