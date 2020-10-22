「流氓熊貓」變「霸道熊貓」：6隻Pokemon簡體中文名刪改負面字眼

精靈寶可夢（Pokemon）去年底在Switch上推出《Pokemon 劍/盾》後，早前再推出兩個DLC「鎧之孤島」及「冠之雪原」，新增不少Pokemon。 《Pokemon 劍/盾》至今仍未能有中國內地正式發行，不過Pokemon周二（20日）在官方微博上發布消息，宣布即日起變更部分Pokemon的簡體中文版名字，刪去較負面的字眼。有網民認為，此舉是要符合中國的政策，為「國行版」鋪路。

Pokemon在官方微博宣布6隻Pokemon要改名。（微博）

據介紹，共有6隻Pokemon要改名，分別是「流氓熊貓」、「毒電嬰」、「死神棺」、「死神板」、「偷兒狐」、「狐大盜」，變成「霸道熊貓」、「電音嬰」、「迭失棺」、「迭失板」、「狡小狐」、「猾大狐」。但只有簡體中文版受影響，繁體中文版維持不變。

改名一事引來大批內地網民討論，不少人就推測是《Pokemon 劍/盾》或許能在中國正式推出，「國行在路上了 」、「因為這些原名字不過審嗎？」、「看這個名字就很明顯，很大一部分原因是國行版本要過審，名字不能過於陰暗」。

同時亦有一部分網民表示不滿，認為是矯枉過正，「建議以後語文課本也刪除對應的字」、「字典也刪一刪吧」。

主要在Switch上運行的《Pokemon 劍/盾》，雖然支援簡體中文，但至今仍未能在中國內地正式發行。（《Pokemon 劍/盾》官方網站）

事實上，今次並非簡體中文版Pokemon首次改名，3月時疑似就因為中國政策規定英文不能用於遊戲名詞，以致「多邊獸Ⅱ」、「多邊獸Z」、「謎擬Q」，均被改名為「多邊獸2型」、「多邊獸乙型」、「謎擬丘」，用阿拉伯數字及漢字取代羅馬數字及英文。

（綜合報道）