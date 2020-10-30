全國31個省區市GDP數據出爐　廣東省GDP總量近8萬億元居冠

內地傳媒報道，全國31個省區市近期已公布今年頭三季度的GDP數據，其中排名頭三位的依次是廣東、江蘇及山東。 此外，全國已有13個省區市的GDP超過2萬億元（人民幣．下同），低於1萬億元的省區市只剩下8個，當中西藏以1308億元敬陪末席。

數據顯示，廣東、江蘇、山東三地繼續領跑全國，廣東有7.8397萬億元、江蘇7.3808萬億元、山東有5.2186萬億元。頭十位的省區市分別是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽。雖然西藏的GDP「包尾」，但從增速來看，西藏是以6.3%雄據全國第一。此外，數據顯示全國共有14個省區市GDP增速超過2%，並且有22個省區市的增速跑贏全國平均的0.7%。

廣東以7.8397萬億元雄据全國各省區市GDP總量榜首。（中新社）

從地區來看，東部地區10省份中，除海南、天津外，廣東、江蘇、山東、浙江、福建、上海、河北、北京8省份GDP總量均已突破2萬億元。中部6省份河南、湖南、湖北、安徽、江西、山西GDP總量均已超過1萬億元。

而在相對較落後西部地區，四川、陝西、重慶、雲南、廣西、貴州、內蒙古、新疆、甘肅、寧夏、青海、西藏12個省份中，四川以GDP超過3萬億元繼續領跑。西部地區中，除了內蒙古外，更有11個省區市的GDP增速跑贏全國平均水平。

（澎湃新聞）