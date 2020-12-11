國產精準放射治療「麒麟刀」南京面世　打破外國壟斷治療成本減半

中科院旗下的中科超精自主研發，國內首個針對腫瘤精準放射治療系統「麒麟刀」二代日前在南京亮相，在癌症治療領域實現新的突破，彌補國內放射治療設備市場的重大空缺之餘，亦打破國外在精準放射治療領域的設備壟斷，令治療成本降低一半。

2020南京國際生命健康科技大會周三（9日）於南京國際博覽中心開幕，據展館現場技術人員表示，新一代麒麟刀相較於一代改進了許多地方，除粒子加速器的形狀有創新，還裝了很多附件，通過算法的創新實現放射劑量的雙向反饋，通過智能調控讓劑量更精準，實現精準放療，並指該系統放療精準度是世界上最先進的。

據悉，麒麟刀項目由中科院核能安全技術研究所．鳳麟團隊自主研發，其軟件是「大腦」，工作人員設定好程序，它便會自動轉動角度以X光對病人作精準治療。

麒麟刀被認為彌補了中國在自主研發高精尖醫療設備領域的不足。（新華日報交匯點）

現時中國使用的中高端放療設備基本上皆靠進口，麒麟刀恰好彌補國內放射治療設備市場的重大空缺，打破外國設備對中國高端腫瘤放療市場的壟斷。就治療成本而言，以往患者一個療程便有機會花上二三十萬元人民幣，但麒麟刀設備將會令費用會降低一半，緩解癌症患者的壓力。

據中國科學院院士吳宜燦介紹，放療精度每提高1%，患者治愈率就能提高2%，而麒麟刀腫瘤定位精度達到亞毫米級，照射劑量偏差小於2%，有效在殺滅腫瘤病灶的同時，最大程度上保護正常器官組織。

目前，麒麟刀產品已獲國家藥品監督管理局頒發的醫療器械註冊證，為首個通過創新醫療器械特別審批的精準放射治療計劃系統，項目擬在年底完成產品的研製和定型，明年進入硬件設備的臨床試驗工作。

（綜合報道）