小米11仿效iPhone12「環保」不附送充電器　曾暗諷蘋果此舉是噩夢

內地小米最新型號手機「小米11」將於周一（28日）發布，小米創始人、董事長兼CEO雷軍上周六（26日）卻在微博表示，為響應科技環保，「小米11」將取消隨機附送充電器。據指，iPhone 12系列因不配充電器和耳機備受爭議，小米當時更公開調侃「不配充電器的手機是噩夢」。

此前曾有數碼博主（blogger）表示，小米11的包裝盒與iPhone 12一樣輕薄，可能將不附贈充電器。對於iPhone 12系列沒有隨機附送充電器和耳機，小米西班牙Twitter賬號今年10月曾調侃稱，「今天我們夢到我們的手機包裝盒中沒有充電器。幸好這只是一場噩夢」。

小米官方微博解釋稱，大量閒置充電器除了是用戶的困擾，亦是環境的負擔，並深知不附贈充電器的決定可能不被理解，所以將在發布會上詳細說明，或提出解決方案。

蘋果公司產品線營銷副總裁曾表示，不送充電器和耳機是出於環保考慮，因為大多用戶已有不少同類產品。惟大多網民認為，蘋果不贈送耳機和充電器只是為了增加利潤，而非為了環保。而本次小米的決定亦引起網民不滿，「小米也學了蘋果的臭毛病」、「啥玩意都能搭個環保直接去掉」，更調侃稱希望蘋果不要取消用外盒包裝，否則大家以後都要自備購物袋去買手機。

小米POCO M3上市$1000買到 6000mAh大電、機側指紋 數6大抵玩位