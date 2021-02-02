521杯水中辨出哪杯被拿過　廣西小學生練「微觀辨水」有何秘訣？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-02 12:02

據內媒《南國早報》報道，廣西南寧市一名12歲小學生能從521杯一模一樣的水中，辨出哪一杯曾被人拿過，成為「全球微觀辨水521杯的最小微觀辨水者」。

報道指，小學生陸柯霖於2月1日進行這項挑戰。首先，來自廣西一公證處的兩位公證人員戴著白手套，將透明的玻璃杯整齊地擺放在4列桌子上，並在杯子旁標明號數。隨後，公證人員取來同一品牌、同一批次的山泉水，用量杯量出160毫升水，倒入每一個杯子中。

在第一次挑戰中，陸柯霖背對玻璃杯的陳列區後，一位公證人員隨機拿了一杯水走到他面前，他凝神靜氣地看了45秒後，公證人員將杯子放回原處。其後陸柯霖走到陳列區前，逐一觀察杯子裡的水。23分鐘後，陸柯霖選中了一杯編號是389號的水。但正確的是268號水，他挑戰失敗。

在第二次挑戰中，當兩位公證員將521杯水打亂順序後，又隨機取出了其中一杯水讓陸柯霖觀察45秒。並在保證他看不到的情況下，將這杯水放回原處。其後陸柯霖走近玻璃杯陳列區仔細觀察，觀察時與杯子相距不到3厘米，平均每杯停留2秒。最後陸柯霖成功辨別出是301號的水，整個過程耗時21分鐘16秒。

陸柯霖表示：「我看到這杯水的水底部有2個極小的汽泡，而且水的形態也不一樣。」陸柯霖的記憶法老師則表示，陸柯霖運用了記憶力加想像力，他把水中的氣泡、灰塵、杯紋構成一幅圖，然後可以迅速的篩選出那杯水。

（綜合報道）