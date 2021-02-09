宣稱全面超越現有產品　中國發布首款量子電腦系統「本源司南」

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-02-09 13:32

安徽傳媒報道，中國首款國產量子電腦操作統「本源司南」周一（8日）在合肥市正式發布。 據介紹，該系統實現量子資源系統化管理、量子運算任務並行化執行、量子晶片自動化校准等全新功能，能夠助力量子電腦高效穩定運行。 報道更稱，本源司南不但標誌著國產量子軟件研發能力已達國際先進水平，甚至已全面超越現有產品，例如英國的Deltaflow OS及奧地利的Parity OS。

中國首款國產量子電腦操作系統「本源司南」。（微博）

本源司南全面超越現有產品，例如英國的Deltaflow OS及奧地利的Parity OS。（微博）

相比於經典電腦，量子電腦最突出的優勢在於強大的運算能力，但目前全球範圍內可供使用的量子電腦只有50部左右，如果不能做到有效利用，就會出現算力浪費情況。因此，量子電腦也需要操作系統對其進行有效調配和管理，硬軟件協同發展才能讓量子電腦實現落地應用。

本源司南是中國首款量子電腦操作系統。研發團隊公司本源量子是利用量子卷積神經網絡模型開發出的量子圖像識別應用，可將圖像識別任務轉化為多個量子線路，在經過量子態數據編碼後，量子線路就處於排隊等待運行狀態。本源司南會統一調度管理，使量子線路在單個量子芯片上可以被並行執行，不僅大大減少整體線路運行時間，還有效提高量子晶片的整體利用率，使得當前有限的量子運算資源得到最大化利用。

本源司南的架構圖。（微博）

報道引述業內專家表示，在經典電腦時代，國內用戶普遍習慣Windows、Android、iOS等國外操作系統，國產軟件難以發展，一旦相關技術被限，電腦安全將面臨巨大威脅。隨著量子運算時代的到來，「本源司南」不僅能讓量子電腦運行的更加高效，還能培養用戶使用國產量子操作系統的習慣，讓中國在量子運算時代掌握真正的核心科技。

報道最後提到，本源量子團隊將基於具備完全自主知識產權的本源量子電腦集群、本源司南量子電腦操作系統、本源量子雲平台以及豐富的量子軟件與應用，打造完善且開放的量子運算服務生態，與量子運算產業鏈企業共同實現量子運算應用的廣泛應用。

中國量子技術發展進程（請點擊大圖瀏覽）：

（綜合報道）