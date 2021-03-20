患子宮頸癌後卵巢移植至腋窩　四川女保留做母親希望

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-20 15:33

四川成都29歲女子小王早前確診子宮頸癌，但得知放療會影響卵巢功能後，小王向醫生提出希望為自己保留生育機會。對此，四川省人民醫院的醫生決定另闢蹊徑，將小王的卵巢從盆腔移植到腋窩，最大可能地保留其女性內分泌激素水平，同時也成功完成西南地區首例卵巢腋窩移植手術。周五（19日），小王已轉到腫瘤科，準備進行下一步同步放化療的治療。

事源去年12月25日，正在熱戀期中的小王突然身體不適，陰道反覆地大量出血，後到醫院就診時不幸確診為子宮頸癌。經醫生檢查，小王罹患的是宮頸低分化鱗狀細胞癌IIA2期，腫瘤大且合併感染，無法立即施行手術，後在進行了兩療程的新輔助化療後，宮頸腫瘤從5厘米縮至2厘米大。就在此時，面對子宮摘除的可能，小王向醫生表示希望保留生育能力，保留做媽媽的機會。

婦產科主任梅劼介紹稱，以往對於較為晚期的宮頸癌患者，醫生採取的方案都是進行卵巢移位，從盆腔提升到腹腔較高的位置，然而後續放療，難免影響對射線極為敏感的卵巢。另外，年僅29歲的小王一旦切除子宮、卵巢功能凋零，無法分泌雌激素和孕激素，就會馬上進入圍絕經期，失眠、情緒紊亂，小王的主治醫生、婦科副主任醫師黃宇表示：「她才不到30歲，卻是四五十歲的雌激素水平，症狀會很嚴重。」

為此，經婦產科、器官移植中心、乳腺外科、超聲科、生殖中心等多學科會診，醫生最終制定了小王的手術方案，其會將小王一側卵巢進行冷凍、等待後續治療移植回盆腔，以及將另一側卵巢移植到腋窩。黃宇解釋，之所以選擇腋窩位置，是因為其位置寬敞又隱蔽，既能保存卵巢又不易受到外力的撞擊或擠壓，另外也容易選到與卵巢相匹配的血管。

手術從上周五（12日）上午10時一直進行到次日凌晨2時，期間團隊的一大任務是要在腋下找到與卵巢移植匹配的血管，由於人體解剖結構微有差異，該任務非常不易，最後選擇了胸背部的血管。之後，醫生在顯微鏡下為直徑僅僅1.2到1.5毫米的卵巢血管進行吻合、再通，每一針的範圍皆要求無比的細緻。

保留做母親希望的小王準備進行下一步同步放化療的治療。（紅星新聞）

最終，手術順利完成，小王術後一周順利拔除了體上其他管子，只剩下腋窩下一處引流管，而安了新家的卵巢血供情況良好。黃宇表示，為判斷卵巢功能的恢復，接下來他們會在一個月、三個月和半年的時間，分別檢測一次身體激素。得知卵巢移植後有了血供後，小王也感到非常激動，感覺看到了希望，而她周五亦從婦科病房轉科至腫瘤科，接受同步放化療治療宮頸癌。

（紅星新聞）