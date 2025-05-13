青島食店遭不明人士半夜砌墻封堵大門　意外成網紅打卡點

撰文：陳進安
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近日，山東青島即墨區一間炸串店的門口被不明人士封堵，引發了網絡上的廣泛關注。事件發生於5月8日，店主李先生在社交媒體上分享了這一情況，並表示因為牆壁厚而堅固，現時無法進入店內，不能正常做生意。

隨著事件發酵，不少網友在李先生的短片平台帳號中分享了他們在店內打卡的照片，這間炸串店迅速成為當地的網紅打卡熱點。在接受內媒採訪時，李先生表示，因店鋪被封，目前已停止營業。

5月11日，警方立案調查此事件，但尚未公布進一步的處理結果。李先生提到，監控片段中出現的幾名疑似涉事男子他並不認識，並強調自己並未與他人結怨。

門口被封堵前後對比圖。（網上圖片）
自家店成為打卡點後，老闆在自己短片平台帳號上自嘲。（網上圖片）

在社交媒體上，有關該事件的各種說法不斷流傳。其中一則信息提到，炸串店與房東未簽署任何正式合約，卻持有與第三方的協議，霸佔了房屋。

李先生對此回應稱，與房東的家人是從高中時期的好朋友，「我朋友就出生在這裏，這是他爺爺的房子」。他又解釋了租賃合約的情況，指自己最初簽訂了五年約，目前仍有四年有效期，並計劃在接下來的幾天內公開相關證明。

對於今次事件，李先生感到非常生氣，不過他也承認這一事件反而助長了店鋪的知名度，並稱此事他不打算協商，希望警方依法處理。目前，通濟派出所已介入調查，對於事件的具體原因和背後的矛盾，當地相關部門正在進一步了解情況。

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