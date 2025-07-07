金毛犬走失到餐廳涼冷氣　疑遭監生打死被拖出　監控竟剛巧全壞？

內媒報道，湖南永州一隻金毛犬近日在主人家中「越獄」後，走進一家餐廳涼冷氣避暑，不料疑似在店內遭遇暴力，6分鐘後被拖出店舖後死亡。金毛犬的女主人稱，事發時附近有人聽到店內有慘叫聲，「店內四五個監控都說是壞的，也太巧了」。



湖南永州一隻金毛犬疑似在餐廳內遭遇暴力，6分鐘後被拖出店舖後死亡。（微博）

湖南永州一隻金毛犬疑似在餐廳內遭遇暴力，6分鐘後被拖出店舖後死亡。（微博）

湖南永州一隻金毛犬疑似在餐廳內遭遇暴力，6分鐘後被拖出店舖後死亡。（微博）

湖南永州一隻金毛犬疑似在餐廳內遭遇暴力，6分鐘後被拖出店舖後死亡。（微博）

湖南永州一隻金毛犬疑似在餐廳內遭遇暴力，6分鐘後被拖出店舖後死亡。（微博）

內媒《九派新聞》報道指，這隻金毛犬的女主人稱，7月4日上午她帶狗下樓玩，後來出去洗車，將狗鎖在家。等中午回家時，發現門開著，狗狗不見了。

當日下午1時多，女主人在一個聊天群裡發現了躺在地上的金毛犬影片，確認是自己的狗。後來，她帶狗狗去寵物醫院，發現已經沒法救治，檢查顯示狗狗的胸腔內部有積液，右肩有錯位骨折，可能是人為導致的狗狗死亡，不是中暑或者疾病等其他原因。

閉路電視影片證明，這隻金毛犬進入餐廳的時間是當日中午12時1分，大約6分鐘後被店裡的人用拖把推出店舖。同時，附近有人聽到店內有慘叫聲。

女主人稱，「店內四五個監控都說是壞的，也太巧了」。她只想知道事情的真相，已經報警。