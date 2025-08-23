上海90歲獨居婦留500萬遺產　外甥女現身繼承：一看就是我阿姨！

今年7月內媒報道，上海90歲獨居顧姓老婦因病辭世，留下包含房產、存款和珠寶一共價值約500萬元人民幣（約546萬港幣）的遺產。不過由於老婦一生未婚，也沒有子女，加上生前未立遺囑，且與親屬失聯多年，公益組織全網尋找可能的繼承人。



近日，一名自稱是顧梅娣老人外甥女的女士來到了普陀公證處，表示自己在看到上海電視台的新聞後，一下子就認出了顧梅娣，「那個一看就是我阿姨！」，顧女士表示，自己一直想照顧阿姨，但兩人在顧梅娣2018年動遷後就失去了聯絡。顧女士表示將以阿姨名義捐出20萬元給公益機構。



顧梅娣老家的鄰居則稱，顧梅娣搬家後兩人就失去聯繫，「她挺強勢的，性格很要強，不想要別人的幫助。」

外甥女捐出20萬做公益

為證明親屬關係，顧女士提交了父母的死亡證明、戶籍信息等關鍵材料。公證處進一步走訪最終確認：顧女士是顧梅娣的外甥女，屬於合法的代位繼承人。

顧女士還提到她有個2018年去世的姐姐，有兩名子女，按法律不屬於繼承人。但顧女士主動提出從所得遺產中分部分給姐姐兩名子女，還捐出20萬元以阿姨名義捐贈公益機構。目前遺產憑證已完成移交，捐贈協議也已簽訂。

內地修訂《民法典》：取消繼承法中20年未認領遺產自動收歸國有的條款

公證員曾指出，一般情況下，無人繼承的遺產會由民政部門作為遺產管理人收歸國有。但顧阿婆的情況較為特殊，因其確實存在法定繼承人，故需持續尋找相關親屬。

內地《民法典》在修訂後，已取消繼承法中20年未認領遺產自動收歸國有的條款。若始終無法找到繼承人，這筆巨額遺產將持續處於懸置狀態。

網民點睇：

上海做事可以，沒有悄悄吃了這些。

我們湖北這邊有個孤老，房子直接充公了，其實她還有個遠方親戚，後來鬧也沒把房子鬧回來。

沒照顧半分，卻繼承了老人辛苦一生的遺產。

