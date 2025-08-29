吳京出品電影上畫6日急撤檔　票房僅26萬！網民：爛片標配

「戰狼男星」吳京參演和出品的電影《再見，壞蛋》，自8月22日在內地上畫以來，僅獲得26.7萬元（人民幣，下同）的票房。周四（8月28日），片方官宣撤檔。



《再見，壞蛋》僅獲得26.7萬元票房。（網上圖片）

《再見，壞蛋》。（網上圖片）

《再見，壞蛋》由俞鐘編劇導演，陳明昊領銜主演，陳宇喆、陶慧領銜主演，王寧、周曉鷗特別出演。吳京擔任該片的出品人，亦客串出演「武漢大哥」一角。

影片以武漢老城區市民生活為背景，講述了大武（陳明昊飾）因追債結識男孩豆豆（陳宇喆飾），在幫助豆豆完成遺願的過程中，大武與街坊們讓「幸福里」煥發新生機，展現了平凡人的善良與溫情的故事。

據貓眼專業版數據顯示，《再見，壞蛋》已於8月22日上畫，上畫6天，票房僅有26.7萬元。

《再見，壞蛋》由吳京擔任出品人。（央視）

《再見，壞蛋》官宣撤檔。（網上圖片）

至於票房低迷的原因，不少網民直指《再見，壞蛋》故事俗套、戲劇牽強、製作粗糙，是「爛片標配」。

有業界分析指出，《再見，壞蛋》的製作成本約1000萬元左右，吳京投資500萬元，就目前票房來看，幾名股東最多平均可分8萬元，98%的投資「打水漂」，可謂血虧出局。

公開資料顯示，吳京1974年出生於北京，2015年自編自導自演軍事戰爭片《戰狼》，憑藉該片提名第33屆大眾電影百花獎「最佳導演獎」；2019年擔任科幻電影《流浪地球》的出品人並在其中飾演角色，同年登上福布斯中國名人榜第1名。