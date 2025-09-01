「戰狼」吳京突遭網暴　新作票房慘淡　胡錫進嘆：人設突然塌房了

「戰狼男星」吳京參演和出品的電影《再見，壞蛋》，自8月22日在內地上畫以來，僅獲得26.7萬元（人民幣，下同）的票房，8月28日片方官宣撤檔。近日網上還充斥著對吳京的各種嘲諷、抵制，甚至嘲其為「狐狸京」。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也稱，「吳京的人設像是突然塌房了」。



吳京一向是「票房保證」。（視覺中國）

《再見，壞蛋》僅獲得26.7萬元票房。（網上圖片）

台媒《聯合報》報道，以《戰狼》、《長津湖》系列電影樹立「中國硬漢」形象的吳京近期愛國英雄光環突然消失，吳京不僅遭到「群嘲」甚至被「網暴」，連他投資並客串的電影都遭民眾集體抵制，網上還充斥著惡搞吳京的影片、貼圖。

尤其是吳京早年受訪時說過的一些話，更被不少網友拿出來二次創作，如「我跳過樓你跳過嗎？」「我讓坦克壓過，你壓過嗎？」「我差點死過，你死過嗎？」「野外生存我把人幹了，你幹過嗎？」「中國的蚯蚓我吃遍了，你吃過嗎？」「我能開飛機，你會嗎？」「我能坦克漂移，你會嗎？」

《再見，壞蛋》。（網上圖片）

吳京投資、客串的電影《再見，壞蛋》票房更是慘淡，當吳京以「宣傳委員」身分在微博號召影迷觀看時，評論區不只沒有出現預期的支持聲浪，反而是湧入大量的譏諷和嘲笑，也讓胡錫進不解。

胡錫進發文稱，「吳京的人設像是突然塌房了，網上一些人群嘲他，模仿他說過的話，揶揄他玩梗。但是老胡仔細看了那些視頻和帖子，吳京並沒有出什麼嚴重的硬傷。」

胡錫進說，「的確，如今的形勢與《戰狼2》爆火的時候有了一些變化。當下不少年輕人找工作困難，生活壓力大，部分分散了圍繞『戰狼精神』的激情凝聚，但如果說愛國英雄主義就過時了，認為它在我們的社會退潮了，我覺得言過其實。」

胡錫進安慰吳京「不妨大度些」，不用把一些人的嘲諷看得太重，一方面也呼籲網友，在吳京沒犯什麼錯的情況下如果搞過頭，「就不太公正了」。