人之初X本善、「煉奶」變「戀奶」　蛋糕品牌包裝被批打擦邊球

近日，福建省優樂麥食品有限公司一款紅色包裝乾烙蛋糕的外包裝文字引發網友熱議。網友指出，包裝上將「三字經」中的「人之初性本善」改為「人之初X本善」，以及將「煉奶」寫成「戀奶」，懷疑品牌故意使用隱晦文字，聯想男女關係，存在「擦邊」嫌疑。



該網友展示的紅色包裝乾烙蛋糕顯示，「人之初X本善」字樣醒目，認為將「性」改為「X」有故意引人遐想之嫌。網友評論稱，這款原味乾烙蛋糕味道頗受小朋友喜愛，但包裝文字讓人感到不適，「總覺得怪怪的」。內媒調查發現，該產品在多個網購平台熱銷，單一商鋪銷量已超千單。包裝上還出現「約嗎」、「勝利與小喬」、「來服來diss」、「carry全場」、「有ferrstyle嗎」、「我覺得OK」等創意文字，網友質疑這些內容與蛋糕無關，純粹為博眼球。

產品包裝。（極目新聞）

產品包裝。（極目新聞）

此外，優樂麥另一款標註「戀奶味」的乾烙蛋糕同樣引發爭議。網友批評品牌將「煉奶」寫成「戀奶」，玩諧音梗有低俗之嫌，質疑其營銷策略。

9月5日，內媒聯繫優樂麥食品公司，一名工作人員確認，線上及全國超市銷售的紅色包裝乾烙蛋糕均由該公司生產，品質有保障。該工作人員表示，這款包裝的創意文案始於6年前，與其他包裝的原味蛋糕口味一致。但因近期社交平台上出現質疑聲音，公司計劃於今年內調整包裝文字，以回應消費者意見。

網友普遍認為，食品包裝應注重清晰與得體，過度追求「吸睛」可能適得其反，呼籲品牌在營銷中更注重文化內涵與消費者感受。