女上司愛上下屬拿300萬元逼原配離婚　法院這樣判

重慶一名朱太太日前看上自己公司內，一名已婚的年輕下屬何男。兩人朝夕相處下，迅速發展成戀人關係。



朱太太為了跟何男結婚，於是付給何男的妻子陳女300萬元（人民幣，下同）當作贍養費，逼對方與何男離婚。但是朱女與何男共同生活一段時間後，感覺不合適又想分開，於是提告何男和其前妻陳女，要求索回300萬元，三人因該筆「贍養費」鬧上法院。最終法院判決陳女不須返還這300萬元。



內媒報道，朱女與何男各自都有家庭，兩人在戀愛過程中，達成想要共組家庭的共識，於是朱女離婚後，為了加快與何男共組家庭的計畫，主動向其原配妻子陳女轉帳300萬元，作為離婚補償、子女撫養費等費用，讓其離婚。

一審法院認定，該款項違背公序良俗，屬無效贈與，判決陳女需返還。對此，陳女與何男提起上訴。二審法院審理認為，朱女舉示的現有證據，均無法證明，其明確具有向陳女贈與的意思，而是代替何男向陳女支付的離婚補償、子女撫養費等費用，因此撤銷一審判決。

二審法院認為，且基於朱女主動支付300萬元後，又主張無效之返還，更是有違公序良俗，悖於誠信，故參酌「因不法原因所為之給付不得請求返還」法理，最後駁回朱女的全部請求，陳女無須返還300萬元。