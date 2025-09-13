韓海警脫救生衣救中國70歲老人殉職　家屬質疑：為何只有一人營救

9月11日，韓國一名海警隊員為救助被困在灘塗的70歲老人，不幸遇難，終年34歲。悲痛的殉職海警家屬質疑「兩人一組出動的原則沒有得到遵守」，海警部門表示將徹查事故經過。他的葬禮將以海警廳長級別規格舉行，追悼儀式將於15日在仁川海警廳總部進行。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則發文稱，「這位警長用自己生命的燃燒在中韓民間不斷堆積的疑雲和情緒中打出一束耀眼的光，讓我們大家銘記這道光，擴大它的閃耀。」



韓國海警警長李在錫（音譯）（仁川海警警察署）

11日凌晨，一名70多歲的中國籍男子在仁川市海邊捕撈貝殼時，因漲潮而被困在灘塗。韓國海警隊員李在錫將救生衣讓給受傷的老人，在一起游向岸邊的過程中失蹤，最終被發現心臟驟停，不治身亡。

中國駐韓國大使館12日讚揚李宰碩警長捨己為人，用生命彰顯了崇高的職業操守和人道主義精神，並對他的殉職表示哀悼，向其家屬致以誠摯慰問。中國駐韓國大使戴兵已致信韓國海警廳廳長表達哀思和慰問。

圖為韓國海警2020年9月2日在社交媒體X上傳的照片，圖中可見兩名海警正在某處工作。（X@kcgpr122，非涉事人員/搜救行動）

韓國總統李在明對救援中不幸殉職的李宰碩表示哀悼，並追授勳章，稱「不會忘記他的崇高犧牲精神」，李在明在唁電說，李宰碩心懷守護生命的使命感，在漆黑的夜色中毫不猶豫地跳入灘塗，最終為救援別人獻出寶貴生命。

網民點睇：

向這位英勇的韓國海警表示敬意。

善良不分國界。

向這位犧牲的韓國海警致以崇高敬意！

生命無所值與不值，救助是警長大義，意外是無人所願。

