喜馬拉雅山放煙花　始祖鳥Arc'teryx、蔡國強致歉　官方介入調查

9月19日，戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）以致敬自然為目的，聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處江孜熱龍開啟藝術項目「升龍」，以三幕煙花在山脊間點燃，呼應龍文化與「生生不息」的精神，遭內地網民批評是製造污染，引發巨大爭議。

9月21日，品牌方及蔡國強就事件致歉，並表示將以實際行動保護青藏高原生態環境。目前，日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。



9月21日，藝術家蔡國強發文稱，9月19日，其《升龍》藝術作品在西藏日喀則江孜縣完成，引發公眾對於高原生態環境保護的深切關注與討論，「對此，我和工作室高度重視，懷著敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，並誠摯地感謝大家對我們的關心和提醒。我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意」。

蔡國強表示，接下來將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。具體工作措施包括但不限於接受政府邀請的獨立機構進行深入檢測，如確有環境影響，其願意盡全力採取補救恢復措施，並將以實際行動支持江孜縣的生態和文旅，保護青藏高原生態環境。「我們始終對大自然懷有深深的敬畏。未來，我們將更加謹慎，更加嚴格評估藝術活動對環境的影響」。

始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處放煙花，引發巨大爭議。（影片截圖）

始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處放煙花，引發巨大爭議。9月21日，蔡國強就事件致歉。（蔡國強工作室）

同日，始祖鳥發文稱，誠懇接受所有的批評和建議，並向各位表達最真摯的歉意，「該項目本是希望通過藝術家的創作，提升對高山在地文化的關注。盡管懷揣這樣的初心，在作品呈現過程中仍出現偏差甚至偏離」。

始祖鳥表示，品牌方有責任在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項目全過程的環境生態影響進行覆核，邀請第三方專業環保機構，開展嚴謹而透明的評估工作。始祖鳥承諾將依據評估結果與社會各界的反饋，展開及時有效的補救行動。同時，將加快推進既定的藏地環境保護計劃，並全力推動有助於當地文化發展的公益項目。

始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處放煙花，引發巨大爭議。（影片截圖）

始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處放煙花，引發巨大爭議。9月21日，品牌方就事件致歉。（微博＠Arcteryx始祖鳥）

據此前報道，9月19日傍晚，始祖鳥聯手蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區（海拔約5500米）開始燃放藝術煙花。影片顯示，蔡國強通過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀，象徵東方龍文化中的「吉祥」與「生生不息」精神。

喜馬拉雅山放煙花？戶外品牌始祖鳥與蔡國強藝術宣傳遭網民鬧爆

始祖鳥（Arc'teryx）聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處放煙花，引發巨大爭議。（影片截圖）

主辦方稱，此次《升龍》藝術項目所選用的煙花彩色粉均為生物可降解材料，燃放等級為V級(最低風險等級)，噪音與光污染均遠低於夜間焰火，避免對環境和公眾的額外干擾。同時，項目團隊提前將牧民牲畜轉移至安全距離，並通過鹽磚引導鼠兔等小型動物離開燃放區，燃放後立即清理殘留物，並對草甸、農田進行翻土與植被修覆，確保不留生態隱患。

雖有此公告，該行為仍引起巨大爭議。由於項目所處在喜馬拉雅山脈，該地的自然環境本身脆弱，不少網民及戶外愛好者對該藝術項目環保材料的實際效能、對高原土壤與植被的物理干擾、對野生動物的干擾以及對大氣和水體的潛在污染等均表示質疑。