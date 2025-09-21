潮州漁民捕到｢水中大熊貓｣韓江黿　為古老物種已有1.75億年歷史

據《潮州日報》報道，潮州市漁民於9月16日在韓江潮州市區段首次發現國家一級保護野生動物韓江黿，這也是近年來韓江流域發現的第6隻韓江黿。9月19日上午，當地工作人員將韓江黿送至潮州韓江黿、花鰻鱺市級自然保護區內放生。



韓江潮州市區段首次發現國家一級保護動物韓江黿。（潮州日報）

據了解，9月16日晚，潮州漁民在韓江市區段收網時，發現網中有一隻形似「大甲魚」的生物，與韓江黿非常相似，漁民立即將該生物解救上船，用大水桶進行養護，並迅速聯繫市海綜支隊。

工作人員合力將韓江黿送至潮州韓江黿、花鰻鱺市級自然保護區內放生。（潮州日報）

該支隊接報後第一時間趕往現場，並聯繫韓山師範學院生物科學院及南海科學院珠江水產研究所的專家到場協助鑑定。

經專家鑑定，該生物是素有「水中大熊貓」之稱的韓江黿，為中國國家一級重點保護水生野生動物，身長45厘米，寬35厘米，重11.8市斤，健康狀態良好。

據《紅星新聞》，據了解，黿是淡水龜鱉類中體型最大的物種，主要以甲殼類、軟體動物和魚類為食，白天隱於水中，常浮出水面呼吸，夜間在淺灘處覓食。

黿是—種古老生物，迄今已生存1.75億年，在自然界的數量遠比大熊貓少，故有「水中大熊貓」之稱，1989年被列為國家一級保護動物。在中國，黿主要分佈在長江水系、珠江水系和韓江水系。

黿在《西遊記》中被提到。（紅星新聞）

有專家表示，黿在《西遊記》中被提到，「通天河老黿」。黿是國家一級水生野生保護動物，對生存環境要求非常高，需要水體清澈、水質良好，且有一定面積沙質清潔的沙灘環境。黿在整個珠江流域及中國南部地區水系生態系統中具有重要的生態角色，被視為生態系統健康的重要指示物種。