廣州一醫生遇襲多臟器損傷　知情人：是多年前患者，反鎖房門行兇

廣州中醫藥大學第一附屬醫院骨傷中心主任王海彬教授，9月22日出診時遇襲，多個內臟器官創傷性破裂，目前留醫ICU。有知情者透露，行兇者是王海彬多年前的患者，一星期前曾到醫院了解環境。



《紅星新聞》報道，王海彬遇襲後，其腸、胃、肺等多處內臟器官創傷性破裂，多處皮膚裂傷，因病情危重，經過數小時搶救，轉入ICU進一步搶救監護治療。

該院一名知情人士透露，行兇者是王海彬多年前的患者，此前曾在骨科住過院，一周前也曾來過醫院，了解院內環境。另據《澎湃新聞》報道，事發當天，患者持刀入院，反鎖房門對王海彬行兇，致其多處受傷嚴重。

王海彬坐診。（紅星新聞）

廣州中醫藥大學第一附屬醫院。（紅星新聞）

醫院正門是2號樓門診樓和急診樓，離地鐵站最近，人流量最高。正門處設有多名安保人員，手持金屬探測儀檢查患者隨身行李。在醫院急診中心等區域，不時有安保人員巡邏。

9月22日，王海彬在門診樓的6樓診療室出診。門診樓與骨折患者住院的5號樓相隔一棟樓，下電梯到一樓後沿著風雨走廊可直接抵達。

醫院的工作人員介紹，為保障醫護人員安全，醫院在正門入口處設有安全檢查，但醫院還有許多其他的入口，如地下停車場、側門、走廊等，可以直接走入醫院。2號門診樓電梯可直通地下兩層停車場，無需經過正門的安檢。

門診樓可直達地下停車場。（紅星新聞）

有患者憶述，自己因關節炎問題多次找王海彬問診，對方每次都是不亂開藥、不亂開檢查，「有次堵車沒趕上，他都要下班了，我發信息告訴他，他還一直等我，連我這種小毛病的病人都這麽上心」。

王海彬的學生稱，王老師是醫院整個骨傷中心的主任，在全國很出名，為人特別寬厚仁慈，對患者都是有求必應，經常加班。該學生介紹，廣州中醫藥大學第一附屬醫院最擅長膝關節、髖關節置換術，相當成熟，王海彬經常到各個鄉鎮醫院社區做義診，治療很多疑難雜症。

醫院官網顯示，王海彬為該院骨科主任中醫師，至今有2000台以上關節置換的手術經驗。（紅星新聞）

醫院公示欄介紹，王海彬為該院人工關節與髖關節專科的科室負責人，科室承擔本科生、碩博研究生、規培醫生、進修醫師的教學培養工作。該科室可追溯至上世紀80年代，作為廣州中醫藥大學髖關節研究中心和華南地區人工關節置換技術培訓基地，科室髖、膝關節置換手術量長期位居華南地區前列。其中，不乏大量手術難度大、技術要求高的覆雜病例，是目前國內開展髖關節手術數量最多、治療手段最豐富的科室之一。