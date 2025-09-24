廣西男幻想被「作法」　槍殺鄰居老夫婦　稱打頭部以防對方反抗

2023年12月，廣西來賓一名時年26歲的男子，幻想自己被「作法」，導致嚴重失眠，而持槍殺害鄰居老夫婦，二人頭部均有彈孔。

2025年3月，案件一審宣判，兇手被判處死緩。來賓市檢察院翌月對此提起抗訴，認為一審量刑不當，應當判處死刑立即執行。及至周二（9月23日），案件二審開庭審理，宣布擇期宣判。



留有彈孔的房門。（中國新聞周刊）

據《中國新聞周刊》報道，1997年出生的何某乖，初中文化，案發時無業。根據何某乖供述，作案所用的槍支是其自己根據射釘槍改造而來。2023年9月和11月，何某乖先後在當地五金店購買了兩把射釘槍，後加裝自己打磨的槍管，改造成槍支。

根據一審判決書記載，2023年12月4日10時許，何某乖攜帶兩支上好彈的改裝射釘槍進入鄰居何某本家，在客廳連續質問何某本為何要害其，並用右手中的槍朝何某本頭部開槍射擊，致何某本顱腦損傷跌坐在折疊椅上死亡。

之後，何某乖用腳踢開何某本妻子黃某玉的房門，黃某玉從房間出來到大廳，何某乖持另一支槍朝黃某玉頭部開槍射擊，致黃某玉顱腦損傷跌倒在大廳的地上死亡。

作案後，何某乖用何某本家的一個編織袋將兩支槍裝好，關好何某本家的大門，然後駕駛何某本家的二輪電動車把槍拿到附近的一處祠堂收藏。

被害的何某本、黃某玉夫婦。（中國新聞周刊）

根據何某乖供述，隨後，他搭乘車輛到達來賓市公安局門前，這時「有一隻鬼跳出來叫他不要自首」。於是他開了一間房間住宿，買了3瓶52度的酒，到房間欲喝酒自殺，但才喝一瓶就喝不下了。他又到超市買了一把小刀回房間，翌日醒來後用小刀割自己的左手臂自殺，昏迷醒來後用電話報警投案自首。

至於作案原因，何某乖供述，他認為鄰居何某本、黃某玉夫婦在其家附近的草地及牆角「作法擺陣」害其，導致其嚴重失眠。

死者兒子何先生介紹，其父母與何某乖是鄰居，中間僅有一堵圍牆，圍牆邊是其父母的菜地，平時二老會在菜地種菜、除草等。

案發後警方曾先後對何某乖做過三次精神鑒定，前兩次均鑒定為無刑事責任能力。家屬提出異議要求重新鑒定，第三次鑒定時，檢方認為何某乖作案時頭腦處於相對清醒的狀態，經鑒定其為限定刑事責任能力。

2025年3月，來賓市中級人民法院一審判決何某乖犯故意殺人罪及非法制造槍支罪，判處死緩。法院認定，何某乖患有精神分裂症，屬限定刑事責任能力，且有自首情節，對其判處死刑可不立即執行。

案發現場。（影片截圖）

何先生介紹，被害人家屬提出包括安葬費、死亡賠償金、精神撫慰金等共156萬元（人民幣，下同）的經濟賠償訴求，未得到法院支持。案發後，何某乖的父親賠償了家屬10萬元安葬費，對其他賠償請求表示沒有能力賠償。

2025年4月，來賓市檢察院向廣西高院提起抗訴，認為量刑不當，應當判處死刑立即執行。檢察院抗訴書中提到，二被害人均已年過六十，平時在村裏老實本分，案發前與何某乖沒有任何矛盾糾紛，案發當日甚至沒有任何言語交流，對案件引發沒有責任。

不過，一審庭審時，何某乖辯稱，二被害人搶其槍，其才開槍打死二被害人。其還辯稱，如果不打被害人頭的話，其怕一槍打到被害人別的地方，被害人還有能力反抗。

及至9月23日，本案在來賓市興賓區人民法院二審開庭審理。何先生介紹，此次庭審持續了約5個小時，主要就何某乖的自首情節及其刑事責任能力問題展開，「何某乖的辯護律師要求采納此前其無刑事責任能力的鑒定意見，公訴人要求法院改判死刑」。本案將擇期宣判。