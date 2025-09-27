四川民警酒後持刀殺女友一家　女友弟弟和母親身亡

四川省巴中市南江縣公安局通報，該局一名民警酒後與女友弟弟發生爭執，之後到對方家裡行凶，造成二死一傷，目前已被刑事拘留。網傳兩人爭執與彩禮有關，但該消息未經證實。



南江縣公安局星期五（9月26日）在官方微信公眾號上通報，該縣星期二（23日）晚間10時40分許發生一起刑事案件。接警後，公安機關迅速趕赴現場處置，將41歲鄧姓男嫌犯抓獲，他為南江縣公安局民警。

據了解，鄧男星期二下午6時許邀約35歲母姓女友和她的31歲弟弟等人聚餐，席間飲用白酒。一行人餐後到某量販式KTV唱歌喝酒。其間，母姓女友弟弟認為鄧男言行失當，雙方發生爭執，在朋友勸解下，鄧男先行離開。

當晚10時許，母姓女友弟弟打電話給已回到家中的鄧男，雙方在電話中再次發生爭吵，並相互謾罵挑釁。晚上10時40分許，鄧男攜水果刀前往女友弟弟家中，將女友、女友弟弟、女友58歲何姓母親刺傷。鄧男的女友弟弟和何姓母親經搶救無效死亡，女友正在醫院治療，傷情穩定。經檢測，鄧男血液酒精含量138.4mg/100ml，女友弟弟血液酒精含量178.5mg/100ml。

鄧男目前已被公安機關依法刑事拘留，案件由巴中市公安局提級偵辦。