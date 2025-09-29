7次香港走私日本和牛肉到深圳　犯罪團夥深圳水域遭斷正

近日，內地五部門聯合發佈4件打擊海上非設關地走私犯罪典型案例，其中包括一例港深走私案，香港走私人員組織貨源，安排快艇運至廣深沿江高速深圳段附近水域交貨。



2022年7月17日，涉事團夥在實施走私過程中被抓獲，以犯走私國家禁止進出口的貨物罪，分別判處七年至一年三個月不等有期徒刑，並處十萬元至五千元（人民幣，下同）不等罰金。



廣深沿江高速公路。（深圳住建局）

示意圖。（CFP）

2022年6、7月間，譚某某與香港走私人員通謀，由香港走私人員在香港組織貨源，並安排快艇運至廣深沿江高速深圳段附近水域交貨。

譚某某與同夥使用裝有卷揚起吊設備的貨車吊裝快艇上走私貨物，運送給境內接貨人員。該團夥利用上述手法走私冷凍日本和牛肉7次，共計7.5噸，價值414餘萬元。其中，現場查獲1.5噸，價值110餘萬元，並於當月移交相關部門進行了無害化處理。

示意圖。（CFP）

2022年7月17日，譚某某等人在實施走私過程中被抓獲。2022年10月31日，偵查機關對譚某某等人以涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪向檢察機關移送審查起訴。同年12月19日，人民檢察院以走私國家禁止進出口的貨物罪提起公訴。

2023年6月15日，第一審人民法院作出判決，認定譚某某等人犯走私國家禁止進出口的貨物罪，分別判處七年至一年三個月不等有期徒刑，並處10萬元至5000元不等罰金。宣判後，十名被告人提出上訴。2023年9月5日，第二審人民法院裁定維持原判。