中甲外援球員遭從後推撞　頭部撼LED廣告屏　頸椎骨折恐癱瘓│有片

中國足球甲級聯賽5日一場賽事發生嚴重事故。廣西平果一名外援球員在賽事中遭重慶銅梁龍隊球員從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。經診斷，該重傷球員頸椎骨折，存在高位截癱風險。



外援球員遭對手從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。（影片截圖）

外援球員遭對手從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。（影片截圖）

外援球員遭對手從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。（影片截圖）

廣西平果俱樂部的通報描述稱，比賽進行到第49分鐘時，10號球員阿薩莫阿在背身護球時，遭遇對方16號球員張志雄從側後方推撞的惡意犯規，被推倒至場外，頭部猛烈撞擊場邊LED屏，導致頭部和頸部嚴重受傷。救護車第一時間入場，將其緊急送醫救治。

通報稱，後經醫療專家團隊及醫院詳細診斷，阿薩莫阿頸部C2至C6椎體出現錯位及骨折，並形成C5、C6椎體絞鎖（即第五頸椎骨折），伴有神經受壓情況，存在高位截癱風險，將缺席本賽季剩餘所有比賽，其職業生涯也可能受到嚴重影響。

目前，阿薩莫阿已轉院至廣西醫科大學第一附屬醫院，並將於10月8日進行手術。除了阿薩莫阿，廣西平果的黃威也在該場比賽中遭遇重傷，預計傷缺8個月。

重慶銅梁龍足球俱樂部在微博發文致歉，將阿薩莫阿和張志雄碰撞定性為「一次拼搶」，並表示俱樂部管理層已第一時間與廣西平果取得聯繫，表達慰問並探望了阿薩莫阿。