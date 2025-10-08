中甲球員遭對手推撞頭撼LED屏恐癱　足協：魯莽犯規、有意外成分

中國足球甲級聯賽5日一場賽事發生嚴重事故。廣西平果31歲外援球員阿薩莫阿遭重慶銅梁龍球員張志雄從側後方犯規推撞，阿薩莫阿頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。經診斷，阿薩莫阿頸椎骨折，存在高位截癱風險。



中國足協裁判委員會評議組指，阿薩莫阿受傷有意外成分，又指LED廣告屏擺放的位置符合足球賽事的國際標準以及中甲聯賽有關規程要求。



外援球員遭對手從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。（影片截圖）

外援球員遭對手從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。（影片截圖）

外援球員遭對手從側後方犯規推撞，外援球員頭部撞向場邊LED廣告屏重傷。（影片截圖）

對於該事故，廣西平果俱樂部申訴認為，重慶銅梁龍隊員實施了非體育行為導致本方隊員受重傷。

對於此判例，中國足協裁判委員會評議組多數成員認為：重慶銅梁龍16號隊員張志雄的犯規屬於魯莽犯規的程度，尚未達到嚴重犯規或暴力行為的程度，不應被出示紅牌，阿薩莫阿受傷有意外成分。裁判員判張志雄犯規並出示黃牌的決定正確。

31歲的阿薩莫阿重傷。（百度）

重慶銅梁龍隊的張志雄犯規撞人。（影片截圖）

評議組又稱，經向中足聯有關方面了解，本場比賽場外LED廣告展示設備擺放的位置以及與比賽場地邊線間的距離（3米），符合足球賽事的國際標準以及中甲聯賽有關規程要求。

據早前報道，廣西平果俱樂部的通報描述稱，該比賽進行到第49分鐘時，10號球員阿薩莫阿在背身護球時，遭遇對方16號球員張志雄從側後方推撞的惡意犯規，被推倒至場外，頭部猛烈撞擊場邊LED屏，導致頭部和頸部嚴重受傷。救護車第一時間入場，將其緊急送醫救治。

通報稱，後經醫療專家團隊及醫院詳細診斷，阿薩莫阿頸部C2至C6椎體出現錯位及骨折，並形成C5、C6椎體絞鎖（即第五頸椎骨折），伴有神經受壓情況，存在高位截癱風險，將缺席本賽季剩餘所有比賽，其職業生涯也可能受到嚴重影響。

目前，阿薩莫阿已轉院至廣西醫科大學第一附屬醫院，並將於10月8日進行手術。除了阿薩莫阿，廣西平果的黃威也在該場比賽中遭遇重傷，預計傷缺8個月。