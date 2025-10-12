江蘇女犯疑「掐點懷孕」4年連生3胎未收監　人道保護成免刑金牌？

江蘇鎮江女子孫某因犯虛開發票罪、職務侵佔罪被判刑三年六個月，但自案件立案以來，因多次懷孕與哺乳，其刑期至今未能執行。事件近日經內地媒體披露，引發社會廣泛爭議，這項出於人道主義設立的「懷孕監外執行」制度，正被質疑淪為「免刑金牌」。



據《中國新聞周刊》報道，孫某出生於1987年，曾任公司財務經理。2021年案發後，她因懷孕被取保候審，隨後於同年生產。哺乳期結束後不久，孫某再度懷孕。2023年2月法院一審宣判後，10月其再度生育，哺乳期至2024年10月結束。就在哺乳期即將結束前一週，孫某又第三次以「查出懷孕」為由申請監外執行，最終於2025年5月生下第三名孩子，出生證明上父親一欄空白、隨母姓。

孫某數罪並罰被判刑。（上游新聞）

根據刑事訴訟法規定，被判處有期徒刑或拘役的女性罪犯，若懷孕或正在哺乳自己的嬰兒，可依法暫予監外執行。該條款原意在於保障孕產婦及嬰兒權益，但在實務中卻出現了「以孕避刑」的爭議。有檢察官撰文指出，部份案件中「連續生育」已演變為逃避刑罰的手段。

孫某一案即被指存在「惡意懷孕」嫌疑。其同案人家屬認為，她透過連續懷孕規避收監，在2026年5月前仍不會入獄。對此，法院方面強調，其監外執行決定是依照法律規定作出。

相關法律規定懷孕或者正在哺乳的婦女可暫予監外執行。（上游新聞）

內地法律界人士指出，現行制度中，只要女犯提出懷孕或哺乳申請，通常「逢申必准」，缺乏明確的審查與監管標準。一名司法所長表示，社區矯正機構的重點在於防止再犯罪，並不具備監督個人生活的能力，「我們不可能管人家的夫妻生活」。

法學界亦出現分歧。有專家主張，若證實女犯藉多次懷孕逃避刑罰，應依法強制收監；亦有觀點認為，胎兒與嬰兒權益應優先於刑罰執行，強制收監可能傷及無辜。中國社會學學會犯罪社會學專委會副會長張荊指出，懷孕受生理與偶然因素影響，難以以「主觀惡意」定性，「制度確實存在極端個案，但難以以一條法律條款完全規範」。

與孫某案相似的情況並非孤例。2024年11月，四川宜賓市翠屏區法院張貼的一則《公示》亦引起熱議。女子邱某因運輸毒品罪被捕後4年間懷孕生子三次，每次皆以懷孕、哺乳為由申請監外執行，致其刑期至今未能落實。公示顯示，邱某於2020年被捕，2022年被判處有期徒刑15年並沒收個人財產20萬元，但自判決以來，先後三度以懷孕為由延後收監。

該事件同樣引起公眾關注。有網民質疑：「生孩子成了逃避坐牢的工具嗎？」而法院則依規批准其監外執行申請，強調處理依據法律。

多位檢察官與法學專家表示，現行制度確有監管盲區，但修改法律需多部門協商。一名法律專家直言：「夫妻生活難以監控，但不好好當媽媽是可以管的。」前檢察官、北京市京哲律師事務所副主任龔華指出，部份地方檢察機關已嘗試以「哺乳義務」為切入口，加強對監外服刑者的監督。