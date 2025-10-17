武漢碧桂園房子竟裝20多部冷氣　業主稱：家裏人多　買樓為聚會

近日，湖北武漢市碧桂園江漢山色小區居民龍女士向內媒反映，其樓棟大戶型住戶在裝修時竟隔出20多個房間，並在外牆掛滿26部冷氣機外機，擔心下水道改動導致漏水等安全隱患。涉事業主稱，他們「家裏人多」，買房是為家庭聚會使用，裝修手續齊全。相關部門已介入鑒定，目前符合程序。



龍女士介紹，該樓棟為上下兩層500平方米大戶型，正常裝修每層隔成5室兩廳格局。但7樓住戶裝修異常，窗外密密麻麻掛滿冷氣機外機。「你看這邊有9個空調外掛機，加上那邊的掛機，一共26個掛機。把大廳除開也有25個房間。這麽多房間，下水道肯定要改，到時候漏水怎麽搞？」龍女士憂心忡忡，居民們擔心結構安全與公共設施受影響。

當日上午，內媒實地探訪該住戶。房屋為大複式結構，工人正忙碌裝修。一位王姓男子接待記者，自稱業主。他解釋，設計多房間是因「家裏人多」，買房目的就是「過年過節大家有地方聚」。王先生帶記者參觀，強調房型基本結構未大改，尤其是開發商交房時的6個廁所下水道，一個未動。

對於26部冷氣機，王先生表示，房屋太大，若裝中央空調僅需一部上機，但考慮常住人少、節能需求，每房獨立分體空調更合適。他透露，鄰居疑慮後，物業、住建局及社區多次上門核查。他出示裝修手續，各方確認程序合規。

武漢經開區住房和城市更新局工作人員告知，接到投訴後已上門調查，並要求業主聘請第三方機構對房屋結構進行鑒定。碧桂園社區工作人員表示，社區數次協調，由於業主處於裝修階段且手續完備，只能持續監關注冊，保障居民權益。

