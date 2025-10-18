湖南小學操場突發塌陷　一半都沒了！網民質疑附近建地下車庫拖累

湖南邵陽有學校操場發生坍塌，周圍教學樓亦有受損。當局通報指，事故未造成人員傷亡，目前正調查具體原因。



學校操場坍塌。（網上圖片）

附近教學樓亦受損。（網上圖片）

事發於周五（10月17日）深夜，多位網民發布影片稱，邵陽市資江學校操場塌下去一半，教學樓也受到波及，「著實有點嚇人，還好不是學生上課時段。」

影片顯示，有警車和消防救援車出動。從附近民宅上俯拍視角看到，學校操場大面積塌陷；一處教學樓一側的外牆面和地基也明顯受損。現場有挖掘機在連夜作業。不少居民圍聚在學校門口，有保安在值守。

有網民表示，坍塌和小區開發商建地下車庫有關，希望政府部門盡快處理。

事故未造成人員傷亡。（網上圖片）

周六（10月18日）凌晨3時，當局發布通報稱，10月17日晚11時2分許，資江學校本部校區西邊圍牆及部分操場發生坍塌、博學樓（教學樓）西側部分牆角受損，無人員傷亡。

通報續指，當局在事故發生後即時組織住建、應急、教育、公安、消防等相關部門趕赴現場處置。目前，相關工作正在有序開展，具體原因正在調查中。

公開資料顯示，資江學校是一間以小學學歷教育為主的全日制公立小學，校園佔地20多畝，建築面積9800平方米，擁有3棟教學樓和2棟教職工宿舍。學校獲評第一屆全國文明校園。