杭州男勇救落水女　發片段傳播正能量卻遭獲救者舉報「侵犯肖像」

上周二（14日）晚，浙江杭州一名女子不慎落水，幸被路過的市民高先生奮勇救起。救人過程被路人拍下，高先生將片段上傳至個人社交賬號，分享這一見義勇為的瞬間。然而，片段因「侵犯肖像權」被舉報下架，而舉報者更是被救女子本人，引發熱議。



據高先生自述，他在救人過程中腳底被劃傷，還丟失了一副價值800餘元人民幣的耳機。雖然原始片段未清晰顯示落水女子的面部，但其仍因「侵犯肖像權」被舉報下架。由於舉報需提供當事人身份證信息，高先生推測舉報者正是被救女子。

影片遭被救女子舉報。（極目新聞）

周日（19日），高先生憤而將片段打碼後重新發布，並向媒體表示：「我太難了。我只是想傳播正能量，沒有任何商業目的，也沒想過帶貨或賣東西。」他強調，重新發布打碼片段是為了自證清白，並表示未來若再次遇到類似情況，仍會選擇救人。

高先生將片段打碼後重新發布。（影片截圖）

此事在網絡上引發熱烈討論。許多網友力挺高先生，讚揚他的見義勇為，認為被救女子的舉報行為令人寒心，甚至稱其為「現實版的農夫與蛇」。然而，也有網友指出，雖然高先生的善舉值得肯定，但未經當事人同意直接發布影片確有不妥，落水者的窘態被公開可能帶來心理傷害。另有網友建議，被救女子可在感謝高先生的同時提出打碼要求，直接舉報的做法則顯得不厚道。