兩女身綁共68隻活體侏儒側頸龜闖關　文錦渡海關斷正

據「海關發佈」消息，近日，文錦渡海關查獲兩名進境旅客綁藏外來物種活體侏儒側頸龜68隻。



文錦渡海關查獲兩名進境旅客綁藏外來物種活體侏儒側頸龜68隻。（截圖）

海關關員發現其裙襬內用黑色緊身褲在左右大腿處綁藏了活體烏龜。（截圖）

文錦渡海關關員在旅檢進境大廳對旅客進行監管時，發現一名穿着寬鬆裙子的女性旅客經「無申報通道」進境，步伐僵硬，隨即對其進行攔截檢查。經進一步查驗，海關關員發現其裙襬內用黑色緊身褲在左右大腿處綁藏了活體烏龜，共計39隻。約5分鐘後，又在另一名進境女性旅客身上查獲用相同手法藏匿的烏龜，共計29隻。

2女身綁共68隻活體侏儒側頸龜闖關。（海關發佈）

後經專業機構鑑定，上述68隻烏龜均為側頸龜科非洲側頸龜屬侏儒側頸龜，在中國無自然分佈，屬於外來物種。目前，該案已移交海關緝私部門作進一步處理。

68隻烏龜均為側頸龜科非洲側頸龜屬侏儒側頸龜，在中國無自然分佈，屬於外來物種。（截圖）

海關提醒：根據《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。違反規定的，海關將依法追究法律責任。