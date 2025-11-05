通背拳大師兜巴星大賽被打倒　究竟怎麼輸的？揭曾有選手命喪賽場

祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛，上周六（11月1日）參加世界職業扇耳光大賽——耳光力量（PowerSlap），被來自哈薩克的對手阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev）打3下耳光後流血倒地昏迷。賽後，趙鴻剛在個人社交媒體及時報平安，「經過醫院系統檢查，自己沒有大礙，沒有腦震蕩，顴骨有些骨裂，眼眶縫了5針，後續或需接受手術治療。」那麼，趙鴻剛究竟是如何輸掉比賽？參加該類比賽又會否喪命？



趙鴻剛與「白大拿」。（網上圖片）

據《中國新聞周刊》報道，談及面對面扇耳光比賽逐漸被大家認可，就不得不提到被中文網民稱為「白大拿」的Dana White。

作為UFC（終極格鬥冠軍賽）的總裁兼CEO，白大拿可謂是格鬥界的傳奇人物，在收購UFC後，讓這個在當時幾乎瀕臨破產的品牌，在全球範圍內重新尋找到了商業機會，並大獲成功。中國的女子格鬥選手張偉麗，便是UFC的簽約選手，也是亞洲首位UFC世界冠軍。

2023年，白大拿正式成立耳光力量聯盟（PowerSlap），並把該項賽事納入UFC旗下。2年後，在白大拿的主持下，耳光力量大賽舉辦地已遍布全球，參賽選手可以通過參加比賽獲得4.5萬至8萬美元的獎金，這亦令耳光力量聯盟的影響力不斷上升。

賽事的規則是，兩名選手通過猜硬幣決定先手，依次出手。出手前，選手必須告訴裁判要用哪隻手，每位選手有30秒時間出手，被掌摑後有30秒時間起身回到比賽位置，倒地後有10秒時間起身。

趙鴻剛對陣哈薩克選手阿曼塔耶夫。（影片截圖）

第一擊，趙鴻剛被對手擊中太陽穴附近，導致眉骨開裂。（影片截圖）

趙鴻剛眼眶鮮血直流。（影片截圖）

比賽雙方只能用張開的手掌擊打對手臉部，用掌底錘擊、打到對手眼睛、耳後等動作為犯規，選手在接受掌摑時，必須保證身體直立，下巴抬起，手放在背後，不能以移動頭部、縮頸部等方式躲避、格擋，每場對決最多打三回合，或者五回合。

在此情況下，比賽基本往往能在1分鐘左右便分出勝負，高光鏡頭也只有幾十秒，這樣的比賽幾乎完美適配短影片的傳播。在白大拿的運作下，該比賽轉播權賣給了華納旗下TBS電視台，進行全美直播，而在短影片等社交媒體中，亦擁有超級驚人的流量數據，甚至平均內容播放量和NBA相似。

對於該類比賽，不少網民在觀看趙鴻剛參加比賽後都質疑「會不會被抽死？」公開資料顯示，2021年，46歲的波蘭選手沃爾恰克曾在比賽中被對手擊倒後因腦出血入院，但醫生最終沒能阻止其病情的惡化，大腦嚴重受損，器官功能隨後衰竭，最終死亡。

雖然白大拿多次不惜爆粗表示扇耳光比拳擊安全，但醫學界卻認為，比賽中，參賽者的頭顱要承受來自側面的強烈衝擊。這種衝擊會讓柔軟的腦組織在頭骨內搖晃、旋轉，極易造成腦震蕩。在不允許防禦和閃躲的情況下，比賽允許選手佩戴的護具也僅有護齒與耳塞兩種，這些道具都對預防腦損傷毫無作用。

說回趙鴻剛，他作為簽約耳光力量的中國運動員，在短影片平台中擁有逾百萬粉絲，他的個人簡介顯示，自己為祁家通背拳第九代傳承人，曾多次在武術交流賽中奪冠。

趙鴻剛眼部受傷。（影片截圖）

趙鴻剛被打倒。（影片截圖）

趙鴻剛賽後報平安。（影片截圖）

報道指，比賽中，雖然對手阿曼塔耶夫多次疑似犯規，出現擊打不合規位置、防守中縮頸部等行為，但裁判依然將趙鴻剛判負，令不少粉絲不滿，並認為為裁判沒有及時警告對手，導致趙鴻剛失利。不過，趙鴻剛出手的展現與對手確有巨大差距。

不少格鬥業內人士公開表示，趙鴻剛的發力模式有缺陷，只依賴肩膀的力量，而專業選手則是靠腰胯驅動發力，二者的力道層次完全不同。更重要的是，在日常的短影片中，趙鴻剛訓練「對手」多為板磚、扳手、西瓜，這樣的物體承受力量的反饋和人是截然不同的。與此同時，較低的體脂率也導致趙鴻剛面對掌摑的時候缺乏脂肪的緩衝保護。

報道認為，專業的格鬥運動員會在比賽稱重和臨場之間把體重控制到非常極限的水平，選手的臨場體重通常比稱重時高6-14公斤，主要因脫水降重後水分重新分布導致。從比賽現場看，趙鴻剛的對手顯然經歷過極限的體重恢復，而趙鴻剛則顯得對這樣的情況準備不足。練和比賽的脫節造成他在賽場上顯得「不堪一擊」。

此前，有官方消息稱，趙鴻剛與耳光力量簽下了5場合同，後續比賽是否還會繼續進行尚未可知。