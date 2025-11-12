全運會｜男版全紅嬋？14歲趙仁傑跳水10米台摘銅　2名小將引關注

11月11日，在十五屆全運會跳水男子10米跳台決賽中，來自陝西的14歲小將趙仁傑獲得季軍，來自貴州的12歲新人吳仕傑則獲得第八名，創造了貴州省的歷史最佳成績。兩位「10後」選手趙仁傑和吳仕傑雙雙表現出彩，贏得了現場觀眾的讚歎。



14歲趙仁傑惜敗奧運冠軍曹緣

在男子10米跳台項目上，高手競爭異常激烈。曹緣作為奧運會的金牌得主和經驗豐富的老將，自然成為矚目焦點。而年僅14歲的趙仁傑，實力也不容小覷，此前甚至還有網民讚其為「男版全紅嬋」。

首輪比賽，曹緣就展現出奧運冠軍的實力，以91.80分排名第一，趙仁傑則在第二輪完美發揮，同樣跳出91.80分，躍至首位。

獲得季軍的陝西隊選手趙仁傑（左）與教練在頒獎儀式上。（新華社記者）

第三輪比賽，場上形勢突變。曹緣的207B出現失誤，得到64.80分，而趙仁傑的207C同樣失誤，僅得到51.15分。反觀練俊傑則發揮更加穩定，前四輪動作得分全部在80分以上。第五輪，曹緣率先跳出破百分數，他的109C得到101.75分，以1.15分的優勢一舉反超練俊傑，排名第一。

最後一輪，練俊傑將最高難度的109C作為最後一跳，他憑藉完美發揮得到105.45分的超高分。金牌歸屬的懸念聚焦到曹緣身上，這位老將最後一跳得到100.80分，最終以3.5分之差，無緣金牌。

最終，練俊傑以總分530.85分獲得冠軍，曹緣獲得亞軍，趙仁傑以480.05分獲得第三名。

獲得冠軍的山東隊選手練俊傑（左三）、獲得亞軍的北京隊選手曹緣（左一）、獲得季軍的陝西隊選手趙仁傑（右二）在頒獎儀式上與教練合影。（新華社）

在今年的世錦賽上，趙仁傑是中國跳水隊年齡最小的選手。在男子10米台的比拼中，趙仁傑在預賽和半決賽分別以第一、第二名晉級。決賽中，趙仁傑拿到499.95分，位列第五名。雖然無緣領獎台，但首次參加世錦賽便躋身世界前五名的表現仍然值得肯定，更有網民讚其是男版「全紅嬋」， 未來可期。

12歲吳仕傑打破貴州省跳水最佳記錄

而本次全運會是12歲小將吳仕傑的首次全運會之旅。作為決賽場上年齡最小的選手，僅僅12歲的他，就代表貴州衝進了男子跳水10米台的決賽，面對有着豐富比賽經驗的高手，他沉着冷靜，最終取得了第八名的好成績，創造了貴州省在全運會跳水項目上的歷史最佳成績。

吳仕傑。（畢節發佈）

同時，他還參加了堪稱跳水「極限運動」的男子跳水個人全能，與眾多健將同台競技，同樣獲得了第八名的好成績。

吳仕傑闖入男子個人全能決賽，獲得了全國第八名的好成績（雲上畢節）

9歲的吳仕傑在展示2022年獲得的金牌（雲上畢節）

今年7月2日，在2025年全國青年跳水錦標賽暨全運會資格賽男子10米跳台決賽中，吳仕傑發揮穩定，以出色表現斬獲銀牌，成功奪得第十五屆全運會的參賽資格，站上了中國最高水平的競技舞台。