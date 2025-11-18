鬼滅之刃無限城篇│中日交惡　內媒：票房大跌　多個場次無觀眾

中日關係緊張之下，日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》14日在內地上映後引發觀影熱潮。但內媒《大河報》18日報道指，電影票房已連續3天下跌，11月17日該片票房為2539萬元（人民幣，下同），較前一日減少6460萬元。



在廣東佛山，戲院上映《鬼滅之刃無限城篇》。（VCG）

《大河報》報道又指，從鄭州多家影院了解到，《鬼滅之刃無限城篇》雖然沒有下映，但市場熱度已急轉直下，11月18日多家影院的多個場次均「空場」。

央視報道指，此前《鬼滅之刃無限城篇》上映後，依托角色IP累積的粉絲基礎，取得初期票房佳績。但是，隨著日本首相高市早苗發表錯誤言論，立即引發廣大中國觀眾的強烈不滿。受高市早苗奇談怪論的拖累，此動畫電影上映3天後，票房已呈現顯著下滑態勢，市場熱度快速回落。目前，上映第五日的票房預測已經跌至2,000萬元左右。

而據貓眼專業版數據，電影在內地上映5天，總票房已超過4億。

官媒中新網早前報道，作為《鬼滅之刃》系列首次在內地上映的作品，影片憑藉「國際化審美」和「華麗打鬥特技」，在首映活動上收穫好評。

官媒《北京晚報》網站「北晚在線」也報道指，影片票房的爆發讓市場看到了「二次元」觀眾群體的巨大潛能。

貓眼娛樂市場分析師賴力表示，對於當下較為平淡的電影市場，《鬼滅之刃》起到了顯著的升溫作用，有望憑藉超高人氣與熱度帶動11月的整體大盤，向即將到來的賀歲檔、跨年檔平穩邁進。貓眼平台預測，影片最終票房有望突破6億元。

今集窩猗座人氣急升成為主角。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）