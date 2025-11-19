帶上農具走騷！貴州「村T」亮相紐約時裝周　獲中國外交部點讚

11月11日，貴州「村T」首次亮相紐約時裝周，來自深山的36位「村T」草根模特與國際名模並肩，在上海上演了一場民族風情與國際時尚的T台時裝騷，還獲得了中國外交部發言人點讚推薦。



坐了25小時的火車，換乘2小時地鐵，貴州「村T」發起人楊春林（苗語「古阿新」）帶着36名「草根」模特，到達紐約時裝周的舉辦地——上海。這群模特裏，最小的5歲，最大的79歲。

發起人古阿新曬出了紐約時裝周的邀請函。（古阿新）

紐約國際時裝周被譽為世界四大時裝周之一，而此次是時裝周首次選擇將分會場設置在中國。「村T」是由貴州各地少數民族的村民，組成「草根」模特，身穿各類民族服飾，手持農耕工具和地方特色小吃，在T台上走騷。

「我個子太小，別人看不見外婆做的衣服怎麼辦？」「踩到外公的木犁上來！」70歲的顧彪爺爺肩扛木犁，5歲孫女立於其上，腳穿草鞋，哼着苗歌，自信地走在T台。

「木犁爺爺」帶着孫女踏着苗歌鼓點走向觀眾。（中央廣電總台國際在線）

朝氣蓬勃的「村T少年少女」，身上穿着黔東南的蠟染衣飾，帶着家鄉的茅台酒和酸湯魚，天真又嚴肅地走在T台上。在這次走騷中，貴州「村T」還將少數民族「嫁新娘」環節帶到了現場，進行了現場還原。

母親在為女兒整理嫁衣，親朋好友在送別。（多彩貴州網）

活動當天，貴州「村T」的服裝騷收穫了不少外國友人的喜愛，還得到了中國外交部的點讚推介。

中國外交部點讚推介貴州「村T」。（中國外交部）

談到未來，發起人楊春林表示，「希望有一天，苗繡圖騰可以綻放在高定禮服上，東方美學可以走向世界。」