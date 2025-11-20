吳艷妮全運會摘銀爆喊　此前志在奪金：給自己打0分，我太累了

第十五屆全運會女子100米欄決賽周三（11月19日）舉行，此前對金牌志在必得的「跨欄女神」吳艷妮最終以12.85秒的成績遺憾摘銀，她賽後落淚並給自己的表現「打0分」。



吳艷妮以12.85秒的成績摘銀。（新華社）

吳艷妮眼泛淚花。（新華社）

賽後頒獎儀式，吳艷妮落淚，一旁的教練暖心安慰。（廣州日報）

吳艷妮在頒獎儀式現場遺憾落淚，接受訪問時說，「今天給自己打0分，沒什麽可說的，比差了就比差了，遺憾肯定是有的，自己比賽的細節處理不到位，先好好備戰明年的亞運會吧。這四年備戰全運會太難了，經歷了一些事情，沒拿到冠軍挺遺憾的。」

而被問及接下來的計劃，她表示，「接下來就是休息，我太累了。」

吳艷妮。（微博@吳艷妮Jennie）

參賽時妝容精緻是吳艷妮的個人特色。（微博@吳艷妮Jennie）

據《南方都市報》此前報道，吳艷妮曾說過，十五運會的100米欄金牌她志在必得。而她自己除了爭金外，還有更高的追求，那就是爭取打破她在去年創造的12.74秒的全國紀錄。

今年初，吳艷妮在2025南京世界田聯室內錦標賽中，以8.01秒的成績打破塵封11年的女子室內60米欄全國紀錄。隨後，她在2025年全國田徑錦標賽中，以13.15秒的成績獲得女子100米欄冠軍。

吳艷妮被譽為「跨欄女神」。（微博@吳艷妮Jennie）

吳艷妮。（微博@吳艷妮Jennie）

9月的東京田徑世錦賽上，壓線獲得參賽席位的吳艷妮止步女子100米欄預賽。之後，她在2025年全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽中，以12.90秒的成績奪得女子100米欄冠軍。

事實上，吳艷妮並非首次給自己的表現「打0分」，巴黎奧運首秀吳艷妮被分到高手如雲的「死亡之組」，最終她以12.97秒的成績排名小組第6，進入復活賽。賽後，吳艷妮評價自己的奧運首秀「跑得太慢了」、「給自己打0分」。